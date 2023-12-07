أقر البرلمان الدنماركي الخميس مشروع قانون يجرّم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها في البلاد.

ومرر البرلمان الدنماركي مشروع القانون في عملية تصويت بالعاصمة كوبنهاغن، حظيت بتأييد 94 نائباً ورفض 77 من إجمالي 179 مقعداً.

وبموجب القانون الجديد الذي حظي بتأييد أغلبية النواب، سيُحظر حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها والسلوك غير اللائق الذي يستهدف القيم الدينية في البلاد.

ويغرّم القانون منتهكيه أو يعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

ويحتاج القانون إلى توقيع ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، ليدخل حيز التنفيذ.

وشهدت الدنمارك والسويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، ما أثار غضباً واسعاً في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.