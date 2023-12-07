وصف الإعلام اليوناني، الخميس، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة أثينا بأنها "بداية جديدة للعلاقات الثنائية".

والخميس أجرى الرئيس أردوغان زيارة رسمية إلى أثينا ليوم واحد، شارك فيها بالاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وواكبت القنوات التلفزيونية اليونانية اللقاءات الرسمية بين الجانبين التركي واليوناني، بينما أوردت المواقع الإخبارية تفاصيل الزيارة التركية الرفيعة إلى اليونان.

ونشر موقع صحيفة "كاثيميريني" المحلية خبراً يحمل عنوان: "المناخ الإيجابي لزيارة أردوغان في 12 فقرة".

وأشار خبر الصحيفة إلى المناخ الإيجابي لزيارة الرئيس أردوغان إلى اليونان، ناشراً 12 صورة خاصة تعكس الأجواء الإيجابية للزيارة.

فيما نشر "in.gr" أحد أكثر المواقع الإخبارية قراءة بالبلاد خبراً بعنوان: "رسائل وحدة من ميتسوتاكيس وأردوغان"، وذكر أن زيارة أردوغان إلى أثينا جرت في أجواء ودية.

بينما عنون موقع "سي إن إن اليونان" خبره عن الزيارة: "7 ساعات لأردوغان في أثينا: اتفاقيات ووعود".

ووصف زيارة أردوغان إلى أثينا بـ"التاريخية"، وأشار إلى أن الزيارة تعتبر إيجابية لكلا البلدين.

بدورها ذكرت صحيفة إثنوس أن تركيا واليونان فتحتا صفحة جديدة بعد سنوات من التوتر.

وشارك التلفزيون الحكومي اليوناني ERT تفاصيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في إطار الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى.

وأضاف أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يخطط لزيارة أنقرة في الربيع المقبل.

في السياق نفسه، أفرد الإعلام الدولي مساحة مهمة لزيارة الرئيس أردوغان إلى أثينا.