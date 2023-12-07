دعا مئات من ممثلي منظمات مجتمع مدني ومؤسسات يهودية بالولايات المتحدة، في رسالة للرئيس جو بايدن، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

ومن بين المؤسسات اليهودية البارزة التي بعث ممثلوها الرسالة Jewish Voice for Peace وIfNotNow وJ Street.

وأكدت الرسالة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى واتخاذ خطوات سياسية من أجل حل الدولتين في فلسطين.

ومما يلفت الانتباه في الرسالة أنها تضمن أسماء عديد من رجال دين يهود.

وجاء فيها: "نجتمع للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يضمن الأمن الجماعي والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

يشار إلى أن متدربين في البيت الأبيض بعثوا رسالة إلى بايدن أمس الأربعاء، دعوا فيها إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونوفمبر/تشرين الثاني الفائت، دعا أكثر من 400 مسؤول سابق وحالي إدارة بايدن إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، عبر رسالة إلى الإدارة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​