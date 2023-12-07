سياسة
2 دقيقة قراءة
ممثلو مؤسسات يهودية يطالبون بايدن بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة
بعث مئات من ممثلي مؤسسات يهودية بالولايات المتحدة رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوه فيها إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى والسعي لحل الدولتين.
ممثلو مؤسسات يهودية يطالبون بايدن بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة
متظاهرون يهود مع نشطاء آخرين يتجمعون أمام البيت الأبيض مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة/ صورة: AA   / Others
7 ديسمبر 2023

دعا مئات من ممثلي منظمات مجتمع مدني ومؤسسات يهودية بالولايات المتحدة، في رسالة للرئيس جو بايدن، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

ومن بين المؤسسات اليهودية البارزة التي بعث ممثلوها الرسالة Jewish Voice for Peace وIfNotNow وJ Street.

وأكدت الرسالة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الأسرى واتخاذ خطوات سياسية من أجل حل الدولتين في فلسطين.

ومما يلفت الانتباه في الرسالة أنها تضمن أسماء عديد من رجال دين يهود.

وجاء فيها: "نجتمع للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، والتوصل إلى حل سياسي طويل الأمد يضمن الأمن الجماعي والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

يشار إلى أن متدربين في البيت الأبيض بعثوا رسالة إلى بايدن أمس الأربعاء، دعوا فيها إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونوفمبر/تشرين الثاني الفائت، دعا أكثر من 400 مسؤول سابق وحالي إدارة بايدن إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، عبر رسالة إلى الإدارة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us