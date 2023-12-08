شهدت مدن هولندية عدة الخميس، تنظيم اعتصامات في 13 محطة قطار دعماً لفلسطين.

وتَجمَّع متظاهرون في محطة القطار المركزية بمدينة روتردام، حيث حملوا الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف إطلاق النار.

كما احتجّ المتظاهرون على دعم الحكومة الهولندية لإسرائيل.

وقالت المتظاهرة إلس فيربلانكي، إنها بمشاركتها في الاعتصام أظهرت موقفها على أقلّ تقدير.

وأضافت: "هذا ما يمكنني فعله في الواقع، أشعر بالضعف قليلاً، أكثر ما يزعجني هو أنه ما زال كثيرون يقولون إنه دفاع عن النفس، إنه ليس كذلك إطلاقاً".

وأردفت: "إنه تطهير عرقي فحسب، أعتقد أنها محاولة متعمدة لترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من غزة، وهذا ما أخشاه".

وأعربت عن أملها أن تغيّر الحكومة الهولندية موقفها الداعم لإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17 ألفاً و177 قتيلاً و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.