وُجّه الخميس اتهام بالتهرُّب الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقاً لوثيقة قضائية، وهو ثاني اتهام له على المستوى الفيدرالي، ومن شأنه أن يثير انتقادات المعارضة الجمهورية قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت لائحة الاتهام أن هانتر (53 عاماً) "تَورَّط في مخطَّط" أتاح له تَجنُّب دفع ما لا يقلّ عن 1,4 مليون دولار من الضرائب المستحَقَّة للفترة الضريبية من 2016 إلى 2019.

وأضافت الوثيقة أنه "أنفق ملايين الدولارات" على حياة الترف "بدلاً من دفع ضرائبه"، مفصّلةً تسع تهم بينها التهرب الضريبي.

وأنفق المحامي السابق ورجل الأعمال أمواله لتمويل تعاطيه المخدرات، كما أنفقها على السيارات والملابس الفاخرة، حسب لائحة الاتهام.

وتعني لائحة الاتهام الجديدة أن نجل الرئيس، المُلاحَق أصلاً بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، قد يُحاكَم مرتين العام المقبل، فيما يحاول والده الدفع باتجاه إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بايدن وُجّهَت إليه تسع تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاماً كحد أقصى في حالة إدانته.

وتشكّل الخلافات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن، والتي تبدأ باتهامات من سياسيين جمهوريين بالتورط في ممارسات تجارية فاسدة في الصين وأوكرانيا، عبئاً على مكانة والده السياسية، فيما يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024 في مواجهة محتمَلة مع ترمب.

وهانتر بايدن محامٍ تَلقَّى تدريبه في جامعة يال، وعضو في جماعة ضغط تَحوَّل إلى عالم الفن، لكنه عانى إدمان الكحول والكوكايين.