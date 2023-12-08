قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العامّ للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش "سيواصل عمله غداً وحتى نهاية ولايته"، ردّاً على دعوات وجّهها مسؤولون إسرائيليون إليه للاستقالة.

وأورد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي الخميس، أن غوتيريش أجرى عديداً من الاتصالات الهاتفية بعد تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن بعض الاتصالات التي أجراها كان مع وزراء خارجية الأردن والإمارات وقطر ومصر والولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا.

وتَعرَّض غوتيريش أكثر من مرة لهجوم شديد من مسؤولين إسرائيليين طالبوه بالاستقالة، جرَّاء تصريحاته المتعلقة بحرب غزة، لا سيما مندوب تل أبيب الأممي جلعاد إردان الذي وصفه بأنه "فاقد لبوصلته الأخلاقية"، بعد تصريحات غوتيريش التي قال فيها إن غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال.

وردّاً على سؤال حول وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لولاية غوتيريش بأنها "تهديد للسلام العالمي"، قال المسؤول الأممي: "هل ستُفاجأ إذا قلت إنني لا أتفق معه؟".

وكشف دوجاريك أن غوتيريش يُجري محادثات متكررة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وأن المحادثات بين مسؤولي الأمم المتحدة ونظرائهم الإسرائيليين "تتواصل يومياً بطريقة مهنية".

واستدرك بالقول إنه لا يُتوصَّل دائماً إلى اتفاق خلال المحادثات المذكورة.

وحول تجديد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مطالبته غوتيريش بالاستقالة، قال دوجاريك إن "الأمين العامّ سيواصل عمله غداً، وحتى نهاية ولايته".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17 ألفاً و177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.