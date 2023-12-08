شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية فجر الجمعة سلسلة غارات جوية جديدة مكثفة استهدفت عدة أنحاء من قطاع غزة في اليوم 63 من العدوان الإسرائيلي المدمر على القطاع الفلسطيني.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمناطق السكنية بالقطاع وارتكب مجازر جديدة استُشهد فيها عشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين فجر الجمعة وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفق إعلام فلسطيني حكومي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة متواصل، بخاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس وعلى شواطئ مدينة رفح جنوبيّ القطاع، "فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات".

وأدى قصف إسرائيلي بقنابل حارقة استهدف مراكز إيواء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة إلى وقوع إصابات حسب مصادر طبية فلسطينية.

وأوردت المصادر ذاتها استشهاد 5 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكشف مراسل TRT عربي أن الجيش الإسرائيلي شن هجمات جوية وبرّية مكثفة على عدة مناطق من قطاع غزة حيث "ارتكب مجازر جديدة من خلال قصف مكثف للطائرات الحربية منذ ليلة الخميس".

وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية دمرت مربعات سكنية بأكملها في القطاع من بيت حانون شمالاً إلى رفح جنوباً، "هناك مبانٍ سكنية تُسوَّى على رؤوس ساكنيها من المدنيين"، مضيفاً أن تَعقُّد الوضع الصحي والإنساني والميداني "يمنع وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين".

وأورد مراسل TRT عربي أن الجيش الإسرائيلي بات يعتمد نهجاً جديداً في استهداف المدنيين في قطاع غزة، و"تؤكّد مشاهد قاسية وشهادات حية لشهود عيان اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعذيبها وتنفيذها إعدامات ميدانية في حق نازحين فلسطينيين بمراكز الإيواء شمال قطاع غزة".

وأورد أن الوضع الإنساني للنازحين بات أكثر تعُّقدًا؛ "النازحون من شمال القطاع يعانون ظروفاً قاسية ومعقدة للغاية، حيث النقص الشديد في الخيام والمأوى والطعام والشراب واللباس"، مضيفاً أن إسرائيل تمارس "حرب تجويع وحصار قاس على النازحين في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفاً و177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.