حثّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، على "الحدّ من عنف المستوطنين المتطرفين" في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان أصدره البنتاغون الجمعة عقب اتصال هاتفي أجراه أوستن مع غالانت.

وذكر البيان أن أوستن حث غالانت في الاتصال على "زيادة الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة، وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية، والحد من عنف المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية" المحتلة.

والخميس قال الاتحاد الأوروبي إنه يقع على عاتق إسرائيل "التزام قانوني" تجاه حماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين "المتطرفين"، ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان، بعد زيارة وفد يمثل التكتل بلدتي حوارة وبورين شمالي الضفة "في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين فيهما وفي الضفة الغربية عموماً".

وكشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة تسجيل 318 هجوماً للمستوطنين ضدّ الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "ما أدّى إلى وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات، كما تشهد التجمعات السكانية الفلسطينية موجة من التحريض والمضايقات".

في السياق نفسه قال بيان البنتاغون إن الاتصال بين لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت جاء أيضاً "للاطّلاع على مستجدات الحملة التي تشنّها القوات الإسرائيلية لضمان عدم تَمكُّن حماس من استخدام غزة لتهديد أمن إسرائيل، ولتأكيد دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب"، على حد تعبير البيان.

كما أعرب أوستن عن "قلقه إزاء الاشتباكات المتبادلة عبر الحدود بين قوات الدفاع الإسرائيلية وحزب الله اللبناني هذا الأسبوع، التي أسفرت عن مقتل جندي من القوات المسلحة اللبنانية ومدني إسرائيلي"، حسب البيان.

والثلاثاء الماضي أعلن الجيش اللبناني استشهاد أحد جنوده وجرح 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف موقعهم على الحدود جنوبيّ لبنان.

في سياق آخر قال بيان البنتاغون إن الوزير الأمريكي "أدان هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتزايدة في البحر الأحمر، التي تهدّد حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة"، وفق تعبير البنتاغون.

​​​​​​​والأربعاء الماضي أعلنت جماعة الحوثي أنها "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضدّ العدو الإسرائيلي، وتنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نُصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفاً و177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.