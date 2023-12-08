اعتبر راعي طائفة الروم الأرثوذكس الأب إلياس عواد في رام الله، أن فلسطين الجريحة "تُذبَح من الوريد إلى الوريد"، مسلمين ومسيحيين، خصوصاً في قطاع غزة، والضفة التي تتعرض لانتهاكات واعتقالات، مطالباً العالَم بوقف الحرب.

وقال الأب عواد على هامش القمة الأوروبية حول فلسطين التي عُقدت في إسطنبول: "جئنا من فلسطين الجريحة في هذه الأيام، والتي تُذبح من الوريد إلى الوريد، بخاصة في قطاع غزة، والضفة التي تتعرض لانتهاكات واعتقالات لأبناء شعبنا الذي يتعرض للعدوان".

وأشار إلى أن "شعب فلسطين واحد، مسيحي ومسلم، فما يتعرض له المسلم يتعرض له المسيحي، وكلنا ندافع في صف واحد عن فلسطين وعن مقدساتنا، بخاصة مدينة القدس التي تتعرض للتهويد".

وفي حديثه عن التطورات في الأراضي الفلسطينية قال الأب عواد: "السلام يأتي في الشرق الأوسط بقيام الدولة الفلسطينية، ونحن كفلسطينيين أول من مددنا أيدينا للسلام، الذي يجلب الأمن والسلام لكل الشعوب".

وأكد: "اليوم طالبنا العالم بوقف الحرب المدمرة، وقتلُ الأبرياء من أطفال ونساء خطير للغاية ويدمّر فلسطين".

وفي ما يتعلق باحتفالات عيد الميلاد هذا العام والخوف من التضييق الإسرائيلي، قال الأب عواد: "هناك حرب ضد كل الشعب الفلسطيني بكل مقدساته وأفراده وتاريخه ومدنه وقراه".

والخميس استضافت إسطنبول القمة الأوروبية حول غزة بمشاركة نحو 50 دولة ممثلة بقادة الرأي والأديان والأكاديميين والسياسيين، بهدف اتخاذ موقف واحد تجاه ما يحدث في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً.

تجدر الإشارة إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة شنّت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية برية وبحرية وبطائرات شراعية ضد إسرائيل "ردّاً على الانتهاكات ضد المقدسات الفلسطينية والمسجد الأقصى"، ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وإصابة 5431 وأسر 239 آخرين، وفق مصادر رسمية.

وفي اليوم ذاته شنت إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، ما زالت قائمة، خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.