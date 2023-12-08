أعلنت كتائب القسام الجمعة، إفشال محاولة قوة إسرائيلية الوصول إلى جندي أسير، مما أدى إلى مقتله ومقتل وإصابة عدد من أفراد القوة في اشتباك بين الجانبين.

وقالت القسام في بيان عبر منصة تليغرام: "فجر اليوم، أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة".

وأضافت أنه "تم اكتشاف قوة صهيونية (إسرائيلية) خاصة في أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".

وحسب البيان "تدخل الطيران الحربي (الإسرائيلي) وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم".

وتابعت: "أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاماً)، ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي حول الواقعة وبيان كتائب القسام حتى الساعة 07:00ت.غ.

كانت الفصائل الفلسطينية أسرت في هجومها على المستوطنات في 7 أكتوبر/تشرين الأول نحو 240 إسرائيلياً واقتادتهم إلى قطاع غزة، فيما أطلقت سراح عشرات منهم في صفقة تبادل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت لمدة أسبوع بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفَت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وأسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية وظروف كارثية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.