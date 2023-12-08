ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الجمعة إلى 6 في مخيم الفارعة لللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إنه يوجد "6 شهداء في مخيم الفارعة قرب طوباس".

وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ترفع أحداث اليوم حصيلة الشهداء الفلسطينيين بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 271.

ومن المتوقع ارتفاع حصيلة الشهداء خلال الساعات المقبلة بعد تنفيذ قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحامات ومداهمات طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وقال مراسل TRT عربي إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين ونفّذت اعتقالات ومداهمات هي الأعنف، ما أدى إلى نشوب اشتباكات مع المقاومة استدعت تعزيزات إسرائيلية كبيرة في المخيم.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية نشرت القناصة وعدداً كبيراً من الآليات العسكرية في عملية هي الأعنف بالضفة الغربية المحتلة، وأن "الفلسطينيين هنا يتحدثون عن مجرزة في مخيم مكتظ بالسكان".

كما دهم جيش الاحتلال مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وبلدات بمحافظات طوباس ونابلس وقلقيلية وجنين وطولكرم والخليل.

وأدّت عمليات المداهمة إلى نشوب مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال، استخدم فيها "الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع"، وفق شهود عيان.

واعتقل جيش الاحتلال خلال المداهمات عدداً من الفلسطينيين، وفق الشهود، فيما لم تصدر إحصائية رسمية عن إجمالي المعتقلين اليوم الجمعة.

ويتواصل ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إثر تنفيذ الجيش الإسرائيلي يومياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتُقل خلالها نحو 3670 فلسطينياً، وفق أحدث إحصائية لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17 ألفاً و177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.