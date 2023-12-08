سياسة
2 دقيقة قراءة
"عن طريق الخطأ".. مقتل جندي إسرائيلي في غزة بـ"نيران صديقة"
كشف موقع "واي نت" الإخباري العبري، عن مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة، بنيران صديقة مصدرها مروحية إسرائيلية، هاجمت منزلاً كان فيه جنود في غزة "عن طريق الخطأ".
"عن طريق الخطأ".. مقتل جندي إسرائيلي في غزة بـ"نيران صديقة"
مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة بنيران صديقة مصدرها مروحية إسرائيلية / صورة: AFP
8 ديسمبر 2023

كشف إعلام عبري، الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة، بما وصفها "نيران صديقة" مصدرها مروحية إسرائيلية.

وقال موقع "واي نت" الإخباري العبري، إن "مروحية حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت خلال الأيام الأخيرة، منزلاً كان فيه جنود في قطاع غزة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل أحدهم".

ولم يحدد المصدر مكان أو توقيت الواقعة، ونقل عن الجيش الإسرائيلي أنه "يُجري التحقيق في الحادث".

وأوضح الموقع الإخباري أن الحادث وقع عندما "طلبت القوات البرية من طياري مروحيات أباتشي، الدعم الجوي ضد المسلحين الذين اكتُشفوا في مكان قريب".

وتابع قائلاً: "استجاب الطيران للطلب، لكن على ما يبدو، بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، هاجموا المبنى الذي فيه الجنود".

وحسب المصدر ذاته، فإن الجندي دُفن دون نشر اسمه بناءً على طلب عائلته.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لهيئة البث الإسرائيلية أن أشارت مؤخراً إلى أن عدداً من الجنود قُتلوا بـ"نيران صديقة" في أثناء المعارك والاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل جنديَّين اثنين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه الرسمية إلى 418 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى الخميس، 17 ألفاً و177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us