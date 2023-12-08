كشف إعلام عبري، الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة، بما وصفها "نيران صديقة" مصدرها مروحية إسرائيلية.

وقال موقع "واي نت" الإخباري العبري، إن "مروحية حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت خلال الأيام الأخيرة، منزلاً كان فيه جنود في قطاع غزة عن طريق الخطأ، ما أدى إلى مقتل أحدهم".

ولم يحدد المصدر مكان أو توقيت الواقعة، ونقل عن الجيش الإسرائيلي أنه "يُجري التحقيق في الحادث".

وأوضح الموقع الإخباري أن الحادث وقع عندما "طلبت القوات البرية من طياري مروحيات أباتشي، الدعم الجوي ضد المسلحين الذين اكتُشفوا في مكان قريب".

وتابع قائلاً: "استجاب الطيران للطلب، لكن على ما يبدو، بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، هاجموا المبنى الذي فيه الجنود".

وحسب المصدر ذاته، فإن الجندي دُفن دون نشر اسمه بناءً على طلب عائلته.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لهيئة البث الإسرائيلية أن أشارت مؤخراً إلى أن عدداً من الجنود قُتلوا بـ"نيران صديقة" في أثناء المعارك والاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل جنديَّين اثنين في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه الرسمية إلى 418 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت، حتى الخميس، 17 ألفاً و177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.