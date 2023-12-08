سياسة
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"الازدهار معاً".. انطلاق فاعليات منتدى TRT World بإسطنبول
بدأت بإسطنبول اليوم الجمعة، فاعليات منتدى TRT World بمشاركة الرئيس أردوغان وعدد من المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.
"الازدهار معاً".. انطلاق فاعليات منتدى TRT World بإسطنبول
"الازدهار معاً".. انطلاق فاعليات منتدى TRT World بإسطنبول / Others
8 ديسمبر 2023

انطلقت في مدينة إسطنبول، الجمعة، فاعليات منتدى قناة TRT World التركية، تحت شعار "الازدهار معاً: المسؤوليات والإجراءات والحلول".

ويجمع المنتدى الذي يستمر يومين بنسخته السابعة هذا العام عدداً من المتحدثين، من الأكاديميين والسياسيين والبيروقراطيين غير الحكوميين المعروفين عالمياً وخبراء مراكز الفكر والصحفيين من مناطق جغرافية مختلفة من العالم.

وشارك في الجلسة الافتتاحية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون والمدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT محمد زاهد صوباجي.

وتُنتظر مشاركة نائب الرئيس التركي جودت يلماز ووزراء آخرين في فاعليات المنتدى وجلساته التي تنتهي غداً السبت.

ويناقش المنتدى الأجندة العالمية واقتراح حلول للمشكلات العالمية وإنشاء أساس لمناقشة الأفكار المختلفة. ومن مواضيع الجلسات: "رؤية قرن تركيا: تركيا كعنصر فاعل في بناء النظام العالمي" و"حرب إسرائيل في غزة: الأزمة الإنسانية وآفاق السلام".

ومن المواضيع التي سيجري طرحها: "عودة الجغرافيا السياسية: المنافسات وإعادة التحالفات في القرن الجديد" و"الإعلام الحكومي في العالم الرقمي التحديات والفرص" وجلسة بعنوان "إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي" و"الذكاء الصناعي الذكي: إمكانات إبداعية أم كارثة مدمرة؟".

ويناقش المنتدى مواضيع: "الأمم المتحدة المنقسمة: العمل من أجل تعددية فعالة" و"تمكين الإنسانية: معالجة الأزمات الاجتماعية وأوجه عدم المساواة" و"الارتباط الحاسم بأمن الغذاء والمياه والطاقة".

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً كبيراً وبخاصة من الشباب والطلاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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