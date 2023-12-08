سياسة
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"حماس ليست إرهابية".. أردوغان: إسرائيل تمارس إرهاب دولة وغزة ستنتصر
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إسرائيل تمارس إرهاب دولة وأن فلسطين ستنتصر، مؤكداً أن انتصار فلسطين يعني انتصار السلام العالمي واستعادة التزام حقوق الإنسان.
"حماس ليست إرهابية".. أردوغان: إسرائيل تمارس إرهاب دولة وغزة ستنتصر
الرئيس التركي أردوغان يقول إن إسرائيل تمارس إرهاب دولة وإن فلسطين ستنتصر / صورة: AA
8 ديسمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تمارس إرهاب دولة، فيما أكد إيمانه بأن فلسطين ستنتصر في نهاية المطاف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من اليونان التي زارها الخميس.

ورداً على سؤال بشأن كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع موقف تركيا من حركة حماس، قال أردوغان إنه لا يكترث لما يقوله المجتمع الدولي بهذا الصدد.

وأضاف: "هؤلاء يسمون حماس تنظيماً إرهابياً، حماس إحدى حقائق فلسطين وليست تنظيماً إرهابياً".

ونوه بأن حماس حركة سياسية فازت في الانتخابات التي دخلتها باعتبارها حزباً سياسياً، والبعض يحاول إرغام تركيا على توصيفها تنظيماً إرهابياً، وأكد عدم انصياع أنقرة لذلك.

وتابع مخاطباً إسرائيل والدول الداعمة لها: "تحاولون تأديب غزة بالتجويع، تريدون تدمير غزة بالكامل وتأديبها بهذه الطريقة".

وأردف: "تمنعون عنهم الدواء وتحرمونهم الماء والكهرباء، وتريدون القضاء على حماس من خلال عملية تأديب بهذا الشكل. لا يمكننا تأييد ذلك".

وأضاف أردوغان: "إسرائيل تمارس إرهاب دولة، أين الغرب وأمريكا؟ كيف يمكننا أن نقبل ذلك في ظل هذا الكم من الحقائق وما يقرب من 17 ألف قتيل جلهم من النساء والأطفال والمسنين؟".

وذكر أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ناقش هذه القضايا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، "لكن الغرب لا يزال صامتاً".

ولفت أردوغان إلى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من خلال المجازر لإطالة عمره السياسي، وذلك رداً على سؤال حول تعالي أصوات الشعب الإسرائيلي المطالبة برحيل نتنياهو، والاعتقاد القائل إن مجرى الحرب سيتغير وسيجري الانخراط في مسار سلام حال رحيله.

وذكر أن الحديث عن إمكانية أن يسود السلام حال رحيل نتنياهو أمر مهم واستدرك قائلاً: "لكن توجد حقيقة الآن وهي أن نتنياهو يرتكب هذه الإبادة الجماعية من أجل إطالة عمره السياسي والهروب من المحاكمة أيضاً".

ولفت إلى أن نتنياهو كان يخضع لمحاكمة في إسرائيل قبل أن تشن هجومها الأخير على غزة، وأشار إلى أن نتنياهو يسعى للإفلات من المحاكمة قدر المستطاع من خلال إطالة أمد الحرب على غزة.

وجدد الرئيس أردوغان وصفه لنتنياهو بالقاتل و"جزار غزة"، مشيراً إلى أن الأخير يليق به كل تلك الأوصاف.

وأضاف أنه مثلما حوكم الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش عن مجازره بالبلقان في المحكمة الجنائية الدولية، "تجب أيضاً محاكمة نتنياهو جزار غزة وكل السياسيين الإسرائيليين وغير الإسرائيليين الذين يتحركون معه".

وأكد مواصلة تركيا مساعيها لوضع حد لهذه الإبادة الجماعية ومحاسبة المجرمين المسؤولين عنها.

وأردف: "لدينا إيمان كامل بأن فلسطين ستنتصر، وانتصارها يعني انتصار السلام العالمي واستعادة التزام حقوق الإنسان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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