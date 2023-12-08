طالبت الرئاسة الفلسطينية الجمعة أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، استناداً إلى المادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقاً للقانون الدولي الإنساني.

ويصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم الجمعة بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية " في غزة.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، قالت الرئاسة الفلسطينية: "حان الوقت لاتخاذ هذا القرار، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية".

وطالبت بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة وإرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع من كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، التي أودت بحياة عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وثمّن الرئيس محمود عباس، وفق البيان، المبادرة التي أطلقها غوتيريش، بتفعيل المادة 99، التي نالت تأييد دول العالم، حسب ذات البيان.

وكانت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن، لاعتماده، بدعم من المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت البعثة في بيان، أن "الوضع في قطاع غزة كارثي، وقد يصل إلى نقطة لا رجعة منها، ولا يمكننا الانتظار أكثر".

وتابعت: "كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية".

ويحظى مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ووجَّه غوتيريش رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتتيح المادة للأمين العام للأمم المتحدة، تنبيه المجلس حول أي مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين.

وكتب غوتيريش في رسالته: "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهياراً كاملاً وشيكاً للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل تقديم مساعدة إنسانية، ولو كانت محدودة، مستحيلاً".

وجدّد دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني لتفادي "تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين، وعلى السلام والأمن في المنطقة".

ووفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17177 شهيداً و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".