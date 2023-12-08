سياسة
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منذ بدء الحرب على غزة.. الاحتلال يعتقل 3680 فلسطينياً بالضفة الغربية
أعلنت مؤسستان تختصان بشؤون الأسرى الفلسطينيين ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية بسجون الاحتلال إلى 3680 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
منذ بدء الحرب على غزة.. الاحتلال يعتقل 3680 فلسطينياً بالضفة الغربية
مركبات عسكرية إسرائيلية تقتحم مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة / صورة: AFP
8 ديسمبر 2023

أعلنت مؤسستان تختصان بشؤون الأسرى الجمعة، ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية إلى 3680، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وذكر البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الجمعة، من الضفة الغربية نحو 12 مواطناً".

ووفقاً للبيان، رافقت حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 3680، بينهم من اعتُقل من المنازل أو عبر الحواجز العسكرية أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا رهائن، حسب المصدر ذاته.

وتصاعدت الاعتقالات على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفت آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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