شهدت العاصمة عمّان وقفة احتجاجية الجمعة بمشاركة آلاف الأردنيين، تنديداً بالموقف الأمريكي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونُفّذت الوقفة التي كان مقرراً أن تكون مسيرة باتجاه سفارة واشنطن لدى المملكة، أمام مسجد عباد الرحمن بشارع الأميرة عليا بالعاصمة على بُعد كيلومترَين من مقر السفارة.

ونظّمت الوقفة بدعوة من الحركة الإسلامية (حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين)، بالإضافة إلى قوى نقابية وحزبية مختلفة.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ولافتات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينية وإدانتهم للموقف الأمريكي.

ويرتبط الأردن والولايات المتحدة بتعاون عسكري وثيق، ووقّع البلدان عام 2021 اتفاقية تعاون دفاعي، يوفر الأردن من خلالها أماكن حصرية للقوات الأمريكية تشمل 15 موقعاً، وهذه الأماكن يتحكم الجانب الأمريكي بدخولها، ويجوز لهذه القوات حيازة وحمل الأسلحة في الأراضي الأردنية في أثناء تأديتها مهامها الرسمية.

وخلال اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني لأن تلعب الولايات المتحدة دوراً "قيادياً" في الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية للوصول إلى السلام على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

فيما قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء، إن على الولايات المتحدة مواجهة "همجية" الحكومة الإسرائيلية، إذا أرادت أمناً واستقراراً بالمنطقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي بضوء أخضر أمريكي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17177 شهيداً و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.