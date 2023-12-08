يتجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار عمل مجموعة الاتصال بمنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية الهادفة إلى وقف الحرب على غزة وتحقيق سلام دائم.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه من المقرر أن تجتمع مجموعة الاتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

كما سيعقد وزير الخارجية التركي اجتماعاً ثنائياً مع بلينكن بناء على طلب الأخير.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي فيدان خلال زيارته إلى واشنطن ممثلي مؤسسات الرأي.

كما ستعقد مجموعة الاتصال محادثات في كندا يوم السبت، يُجرى خلالها اجتماعان منفصلان مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيرة الخارجية الكندية.

وشُكلت مجموعة الاتصال خلال القمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في مدينة جدة 11 نوفمبر/تشرين الثانی.

وتضم المجموعة تركيا وفلسطين ومصر وإندونيسيا وقطر ونيجيريا والسعودية والأردن.

ويشارك في الزيارة أيضاً الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.