سياسة
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"عمل إرهابي".. حماس تدين تجريد معتقلين مدنيين في غزة من ملابسهم وتصويرهم
قال قيادي بحركة حماس إن اعتقال الجيش الإسرائيلي مدنيين نازحين في غزة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم جريمة وعمل إرهابي.
"عمل إرهابي".. حماس تدين تجريد معتقلين مدنيين في غزة من ملابسهم وتصويرهم
دبابة إسرائيلية تلاحق نازحين فلسطينيين في قطاع غزة / صورة: AA
8 ديسمبر 2023

استنكرت حركة حماس الجمعة اعتقال الجيش الإسرائيلي مدنيين نازحين في غزة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم، مؤكدة أن ذلك "عمل مرتزقة ومليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق في بيان إن "اعتقال جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزَة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".

وأضاف أن "جريمة الاعتقال وتفتيش المعتقلين وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم هو عمل لا يفعله إلا مرتزقة ومليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين".

والخميس نشرت هيئة البث العبرية صوراً ومقطعاً مصوراً لعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي اعتقلهم خلال عملية شمال قطاع غزة، مشيرة إلى اقتيادهم عراة في ظل أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية.

وأضافت أن الهدف من هذه الممارسات "هو التحقق مما إذا كان بعضهم من مسلحي حماس أو نشطاء فيها"، حسب الهيئة العبرية.

ويظهر الفلسطينيون في الصور والمقطع المصور وهم يجلسون في شارع بملابسهم الداخلية السفلية، وحولهم عدد من الجنود الإسرائيليين، فيما يحاولون تغطية صدورهم بأيديهم.

وحمّلت حماس في بيانٍ اليوم "الاحتلال (الإسرائيلي) المسؤولية عن حياة وسلامة المعتقلين".

ودعت "كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لفضح هذه الجريمة النكراء بحقّ مدنيين أبرياء عزّل نازحين في مدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء بسبب العدوان والمجازر الصهيونية، والضغط بكل الوسائل للإفراج عنهم".

ووفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17177 شهيداً و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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