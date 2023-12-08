أعلنت إدارة أرشيف الدولة الإسرائيلية الجمعة تعرّض الشركة المضيفة لموقعها لهجوم إلكتروني أسفر عن حذف كثير من المعلومات، وذلك بعد أيام من تدمير إسرائيل "الأرشيف المركزي" لقطاع غزة.

وقالت الإدارة على موقعها الإلكتروني: "تعرضت الشركة المضيفة للموقع الإلكتروني لأرشيف دولة إسرائيل لهجوم إلكتروني".

وأضافت: "لسوء الحظ، أدى الهجوم إلى تعطيل الخدمات التي تتيح البحث في الموقع وعرض المواد الأرشيفية".

من جهتها، قالت القناة 12 العبرية إن "قاعدة بيانات الاستفسارات العامة اختُرقت وحُذف كثير من المعلومات من الموقع".

واستدركت بالإشارة إلى أنه "لم يتضرر أو يُسرَّب أي مواد سرية".

ونقلت القناة عن أمينة أرشيف الدولة روتي أبراموفيتز قولها: "جزءاً من الهجوم السيبراني حدث اختراقان: في الأول اختُرقت قاعدة بيانات تفاصيل التحقيقات العامة لأرشيف الدولة، وفي الثاني اختُرق كثير من المعلومات".

وأضافت أبراموفيتز: "اختُرقت المعلومات من عام 2020 فصاعداً، حُذفَت من الموقع، على حد علمنا، وقد تكون في أيدي المهاجم".

وتابعت: "في قاعدة بيانات المتقدمين إلى أرشيف الدولة بعض المعلومات مثل اسم مقدم الطلب وعنوان البريد الإلكتروني وأحياناً رقم الهاتف وطلب المواد الأرشيفية، يوفر هذه المعلومات المتقدمون للأرشيف ويُحتفظ بها لمدة".

وفيما لم تحدد إدارة موقع الأرشيف الجهة التي تقف خلف الاختراق، يهاجم مناصرو القضية الفلسطينية كثيراً مواقع إلكترونية إسرائيلية من داخل فلسطين ومن أماكن مختلفة حول العالم.

وكانت إسرائيل دمرت "الأرشيف المركزي" لقطاع غزة، في إطار حربها المستمرة عليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس بلدية مدينة غزة، يحيى السراج، إن "استهداف الأرشيف المركزي يشكل خطراً كبيراً على المدينة، إذ يحتوي على آلاف الوثائق التاريخية ذات القيمة العالية للمجتمع، التي تعود إلى أكثر من 150 عاماً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17177 شهيداً و46 ألف جريح ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.