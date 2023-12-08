استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين الجمعة إثر قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الأمل ومنزلاً في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان نشرته على منصة إكس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً قرب مستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس".

وأضافت أن القصف "تسبب في تكسر الزجاج والأبواب والنوافذ، إضافة إلى حالة من الذعر الشديد لـ14 ألف نازح يحتمون داخل مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأكدت الجمعية في بيانها أن مستشفى الأمل "استقبل عشرات الجرحى والشهداء نتيجة هذا الاستهداف".

ووفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17177 شهيداً و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".