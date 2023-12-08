سياسة
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استشهاد وإصابة عشرات بقصف إسرائيلي قرب مقر الهلال الأحمر في خان يونس
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد وإصابة عشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف مستشفى ومنزلاً بالقرب من مقر الجمعية في مدينة خان يونس.
استشهاد وإصابة عشرات بقصف إسرائيلي قرب مقر الهلال الأحمر في خان يونس
آثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة / صورة: AA
8 ديسمبر 2023

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين الجمعة إثر قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الأمل ومنزلاً في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي بيان نشرته على منصة إكس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلاً قرب مستشفى الأمل، ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس".

وأضافت أن القصف "تسبب في تكسر الزجاج والأبواب والنوافذ، إضافة إلى حالة من الذعر الشديد لـ14 ألف نازح يحتمون داخل مرافق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأكدت الجمعية في بيانها أن مستشفى الأمل "استقبل عشرات الجرحى والشهداء نتيجة هذا الاستهداف".

ووفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17177 شهيداً و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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