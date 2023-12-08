قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن إسرائيل بأكاذيبها لم تعد قادرة على التلاعب بالرأي العام العالمي.

جاء ذلك في كلمة خلال منتدى قناة TRT World التركية الإنجليزية، الذي انطلق الجمعة في إسطنبول تحت شعار "الازدهار معاً: المسؤوليات والإجراءات والحلول".

وأوضح ألطون أن إسرائيل تسعى لقتل الحقيقة في قطاع غزة، بجانب قتلها الأطفال والنساء والشيوخ.

وأضاف أن إسرائيل تنتج بشكل ممنهج أخباراً كاذبة ومضللة عن غزة وتحاول نشرها لإخفاء مجازرها وهمجيتها وإبادتها الجماعية.

وأردف: "هذا أحد أساليب آلة الدعاية الإسرائيلية القذرة التي اعتدنا عليها، لكن إسرائيل هذه المرة لا تستطيع بسهولة أن تتلاعب بالرأي العام العالمي بأكاذيبها".

وتابع: "فضحنا مئات من أكاذيب إسرائيل على الصعيدين المحلي والدولي، ونشرنا المعلومات الحقيقية بدلاً من تلك الأكاذيب، ما أدى إلى تعميق أزمة الشرعية التي تعيشها إسرائيل".

وكان مركز مكافحة التضليل في الرئاسة التركية، تعامل مع عشرات من الأخبار الكاذبة حول الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وفنَّد عديداً من المزاعم.

ووفق مصادر رسمية فلسطينية وأممية، خلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17177 شهيداً و46 ألف جريح، ودماراً هائلاً بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة".