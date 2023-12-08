قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة إن مشكلة قطاع غزة تتحول تدريجياً إلى أزمة إقليمية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع أعضاء وفد الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، على هامش زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف فيدان: "المشكلة باتت تتجاوز الإسرائيليين والفلسطينيين، ولذلك يجب على دول المنطقة أن تتبنى القضية، وتتصرف بوعي ومسؤولية".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أهمية اللقاء المقرّر اليوم مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ولفت إلى ضرورة أداء المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، ما يقع على عاتقهم من مسؤوليات.

ويجري فيدان زيارةً إلى واشنطن، في إطار عمل مجموعة الاتصال بمنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية الهادفة إلى وقف الحرب على غزة وتحقيق سلامٍ دائمٍ.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرةً وحصاراً خانقاً على كل أنحاء قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيداً و46480 مصاباً، وتسبّبت بدمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.