سياسة
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الحرب على غزة تشغل اهتمام منتدى TRT World بإسطنبول
أثرت التطورات الجارية في غزة والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين، على فاعليات منتدى TRT World بإسطنبول، إذ برزت في كلمات الرئيس أردوغان والمتحدثين الآخرين.
الحرب على غزة تشغل اهتمام منتدى TRT World بإسطنبول
معاناة غزة تشغل اهتمام منتدى "TRT World" بإسطنبول / صورة: AA
8 ديسمبر 2023

شغلت المأساة الإنسانية في قطاع غزة حيزاً كبيراً من اهتمام منتدى قناة "TRT World" التركية الإنجليزية الذي انطلق الجمعة في مدينة إسطنبول، تحت شعار "الازدهار معاً: المسؤوليات والإجراءات والحلول".

وحضرت معاناة غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما رافقها من تطورات وهجمات إسرائيلية متواصلة على المدنيين الفلسطينيين، في أروقة وفاعليات المنتدى، إذ ارتدى عدد من الحضور الكوفية الفلسطينية تعبيراً عن تضامنهم مع الفلسطينيين وسكان غزة على وجه الخصوص.

وبدا هذا الاهتمام واضحاً في كلمات المتحدثين الذين استضافهم المؤتمر، وأكدوا حجم المأساة الإنسانية في القطاع.

وعرض منظمو المنتدى مقاطع فيديو في الجلسة الافتتاحية، فيما جرى تخصيص جلسة للحديث عن التطورات في غزة.

وشارك في الجلسة الافتتاحية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT" محمد زاهد صوباجي.

وتُنتظر مشاركة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزراء آخرين في فعاليات المنتدى وجلساته، التي تنتهي السبت.

أردوغان: الأبرياء يدفعون الثمن

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال الرئيس أردوغان، إن "تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية لمنع مزيد من إراقة الدماء وحدوث الدمار وذرف الدموع".

وأشار في كلمته إلى "مقتل صحفي واحد بشكل يومي في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين".

وتابع مستهجناً: "المؤسسات التي تتشدق بحرية الصحافة منذ سنوات لا تقول شيئاً".

وأضاف الرئيس أردوغان، "للأسف الأبرياء هم الذين يدفعون ثمن كل لحظة تضيع دون تحقيق سلام دائم، لا الغرب الذي يصب الزيت على النار".

ألطون: نواصل النضال لأجل الحقيقة

بدوره، تطرق ألطون إلى التطورات في غزة قائلاً: "الحمد لله أننا فضحنا مئات من أكاذيب إسرائيل على الصعيدين الوطني والدولي، وبدلاً من ذلك قدمنا المعلومات الحقيقية".

وأردف: "أدى كشف كل ذلك إلى تعميق أزمة شرعية إسرائيل، وسنواصل النضال من أجل الحقيقة بكل قلوبنا وأرواحنا تماشياً مع الأهداف التي حددها لنا رئيسنا في الفترة المقبلة".

ومن المنتظر عقد جلسة في المنتدى بعنوان: "حرب إسرائيل على غزة: الأزمة الإنسانية وآفاق السلام".

كما عرض المنظمون في الجلسة الافتتاحية مقطع فيديو عن معاناة الأطفال الفلسطينيين خلال الحرب، لتسليط الضوء على حجم الألم والدمار في القطاع.

وضم المنتدى أكثر من 8500 ضيف، و651 متحدثاً من عديد من البلدان على مدى 6 سنوات، وتضمن 30 خطاباً بروتوكوليّاً و52 جلسة مفتوحة و59 اجتماع مائدة مستديرة.

ويجمع المنتدى، الذي يستمر يومين بنسخته السابعة هذا العام، شخصيات متحدثة من الأكاديميين والسياسيين والبيروقراطيين غير الحكوميين المعروفين عالمياً، وخبراء مراكز الفكر والصحفيين من مناطق جغرافية مختلفة من العالم.

وبدأ منتدى "TRT World" في إسطنبول للمرة الأولى عام 2017، وأثبت حضوره بشكل فعال في المؤتمرات الدولية مما أثر في جداول الأعمال العالمية والإقليمية، وفق مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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