سياسة
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الخارجية التركية ترحب بالخطوات الملموسة لبناء الثقة بين أذربيجان وأرمينيا
أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً أعربت فيه عن ترحيبها بالخطوات الملموسة لبناء الثقة بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدة رغبتها في توقيع اتفاق السلام بين البلدين في أقرب وقت.
الخارجية التركية ترحب بالخطوات الملموسة لبناء الثقة بين أذربيجان وأرمينيا
 تركيا ترحب باتخاذ أذربيجان وأرمينيا خطوات ملموسة لبناء الثقة بينهما / صورة: AA  
8 ديسمبر 2023

رحبت تركيا باتخاذ أذربيجان وأرمينيا خطوات ملموسة لبناء الثقة بينهما، مؤكدة رغبتها في توقيع اتفاق سلام بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الجمعة، غداة إعلان باكو ويريفان التوصل إلى اتفاق بشأن اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الثقة بين الدولتين.

وقالت الخارجية التركية: "سعداء بقرار اتخاذ بعض الخطوات الملموسة لبناء الثقة بين البلدين، الذي أُعلن في البيان المشترك الصادر عن الرئاسة الأذربيجانية ومكتب رئيس الوزراء الأرميني، ونؤيد قرار مواصلة المفاوضات بشأن اعتماد خطوات إضافية لبناء الثقة".

وأشار البيان إلى أن تركيا ترغب في توقيع أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام في أقرب وقت، سيشكل أحد أهم التطورات لإقامة السلام والاستقرار الدائمَين في جنوب القوقاز.

والخميس قال بيان مشترك صادر عن رئاسة أذربيجان ورئاسة وزراء أرمينيا إنه نتيجة للاجتماعات التي عُقدت بين باكو ويريفان، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الثقة بين الدولتين.

وأضاف البيان: "تتفق أذربيجان وأرمينيا على أن لتحقيق السلام الذي طال انتظاره في المنطقة فرصة تاريخية، وتؤكد الدولتان عزمهما على تنظيم العلاقات وتوقيع اتفاق سلام على أساس احترام مبادئ السيادة ووحدة الأراضي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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