كشف المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي عن ترتيبات جديدة بين تركيا واليونان بخصوص إصدار التأشيرات لدخول المواطنين الأتراك إلى جزر يونانية.

وقال كيتشيلي: "أبلغنا المسؤولون اليونانيون أنه خلال زيارة رئيسنا إلى أثينا، جرت الموافقة على العمل على تطبيق تأشيرات دخول لمرة واحدة صالحة لمدة سبعة أيام عند بوابة الرحلات السياحية لمواطنينا الأتراك إلى 10 جزر يونانية من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي".

وأوضح المسؤول التركي أنه "يجري إعداد اللائحة التنظيمية بشأن هذا الموضوع"، مشيراً إلى أنه "جرى العمل على هذه المسألة لفترة من الوقت".

وأضاف كيتشيلي: "تستمر مفاوضاتنا مع السلطات اليونانية من أجل تطوير البنية التحتية اللازمة مثل الجمارك ومراقبة الجوازات في الجزر التي سيجري تضمينها في الطلب، حتى لا يواجه مواطنونا صعوبات في الدخول والخروج من الجزر".