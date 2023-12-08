سياسة
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ترتيبات جديدة لدخول الأتراك جزراً يونانية دون تأشيرات
وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على العمل على تطبيق تأشيرات دخول للمواطنين الأتراك إلى 10 جزر يونانية. وكان ذلك من نتائج المحادثات الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني في الزيارة الأخيرة إلى أثينا.
ترتيبات جديدة لدخول الأتراك جزراً يونانية دون تأشيرات
ترتيبات جديدة بين تركيا واليونان بخصوص إصدار التأشيرات لدخول المواطنين الأتراك إلى جزر يونانية / صورة: AA
8 ديسمبر 2023

كشف المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي عن ترتيبات جديدة بين تركيا واليونان بخصوص إصدار التأشيرات لدخول المواطنين الأتراك إلى جزر يونانية.

وقال كيتشيلي: "أبلغنا المسؤولون اليونانيون أنه خلال زيارة رئيسنا إلى أثينا، جرت الموافقة على العمل على تطبيق تأشيرات دخول لمرة واحدة صالحة لمدة سبعة أيام عند بوابة الرحلات السياحية لمواطنينا الأتراك إلى 10 جزر يونانية من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي".

وأوضح المسؤول التركي أنه "يجري إعداد اللائحة التنظيمية بشأن هذا الموضوع"، مشيراً إلى أنه "جرى العمل على هذه المسألة لفترة من الوقت".

وأضاف كيتشيلي: "تستمر مفاوضاتنا مع السلطات اليونانية من أجل تطوير البنية التحتية اللازمة مثل الجمارك ومراقبة الجوازات في الجزر التي سيجري تضمينها في الطلب، حتى لا يواجه مواطنونا صعوبات في الدخول والخروج من الجزر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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