سياسة
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"فيتو" أمريكي يحبط مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة. من جانبها، شكرت إسرائيل، السبت، واشنطن على استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لإحباط المشروع.
"فيتو" أمريكي يحبط مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
"فيتو" أمريكي يحبط مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة / صورة: AFP
8 ديسمبر 2023

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشاركت فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وأيد 13 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن"، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

من جانبها، شكرت إسرائيل، السبت، الولايات المتحدة على استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشروع القرار.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تغريدة على منصة "إكس"، فجر السبت، "شكرا لحليفتنا الولايات المتحدة على دعمها المستمر في المعركة من أجل إعادة المختطفين والقضاء على منظمة حماس".

بالمقابل، واصل كوهين، مهاجمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال إن "طلب غوتيريش، الانحياز إلى حماس، والمطالبة بوقف إطلاق النار، عار على موقفه، وعار على الأمم المتحدة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيداً، و46 ألفاً و480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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