سياسة
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"مشاركة بالقتل".. حماس تدين استخدام واشنطن الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة
أدان القيادي في حركة حماس عزت الرشق استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، معتبراً أن عرقلتها إياه ليست إلا مشاركة مباشرة لإسرائيل في قتل الفلسطينيين.
"مشاركة بالقتل".. حماس تدين استخدام واشنطن الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة
"فيتو" أمريكي يحبط مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة / صورة: AA
9 ديسمبر 2023

اعتبر قيادي في حركة حماس فجر السبت أن عرقلة الولايات المتحدة مشروع قرار أممي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية "مشاركة مباشرة لإسرائيل في قتل أبناء الشعب الفلسطيني".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في بيان على تليغرام: "ندين بشدة استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف الرشق: "نُعدّ ذلك موقفاً غير أخلاقي وغير إنساني".

وتابع أن "عرقلة الولايات المتحدة صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال (الإسرائيلي) في قتل أبناء شعبنا، ودعوة لارتكاب مزيد من المجازر والتطهير العرقي".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة الفلسطيني.

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشارك فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وأيد 13 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها موجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن"، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيداً، و46480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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