سياسة
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مشروع قرار للصحة العالمية يطالب الاحتلال باحترام التزاماته الإنسانية في غزة
طالب مشروع قرار قدمته 17 دولة لمنظمة الصحة العالمية إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها حماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف كثيف يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مشروع قرار للصحة العالمية يطالب الاحتلال باحترام التزاماته الإنسانية في غزة
طالب مشروع القرار إسرائيل بضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني. / صورة: AA
9 ديسمبر 2023

يطالب مشروع قرار قدمته 17 دولة الجمعة لمنظمة الصحة العالمية، إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف كثيف يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر النظر في النص اليوم الأحد خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تُعقد لمناقشة "الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وقدّم المشروع كل من الجزائر والسعودية وبوليفيا والصين ومصر والإمارات وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وماليزيا والمغرب وباكستان وفلسطين وقطر وتونس وتركيا واليمن.

وجاء في مشروع القرار أن المجلس التنفيذي يعرب عن "قلقه العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما تجاه العمليات العسكرية في قطاع غزة".

ويعبر النص عن القلق إزاء "الحصار الذي يجري فرضه" ومدى "الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة". كما يتحدث عن المخاطر التي يمكن أن يشكلها "آلاف الضحايا الذين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض" على الصحة العامة، فضلاً عن ظروف النظافة والملاجئ المكتظة.

ويطالب مشروع القرار سلطة الاحتلال بضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني الذين يقتصر نشاطهم على الطب، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى.

كما يطالب سلطة الاحتلال بتسهيل المرور بلا انقطاع وبشكل منظم وحر وآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين الإنسانيين.

ويدعو كذلك المجتمع الدولي إلى تعبئة التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية لبرامج الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفاً و487 شهيداً، و46 ألفاً و480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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