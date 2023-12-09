طالب وفد وزاري عربي وإسلامي الجمعة بضرورة أن يكون وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة "أولوية لدى المجتمع الدولي".

جاء ذلك في إحاطة لوسائل الإعلام الدولية في واشنطن، قدمها وفد لجنة وزارية تشكلت لبحث تطورات غزة، بقرار من القمة العربية الإسلامية، التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق بيان للخارجية السعودية.

وجاء في الإحاطة: "ترأس الوفد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وهو رئيس القمة، بعضوية وزراء خارجية كل من تركيا هاكان فيدان، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، وفلسطين رياض المالكي، ومصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي"، وفق المصدر ذاته.

وقال أعضاء اللجنة الوزارية، إن "الأولوية الحالية للدول العربية والإسلامية وقف إطلاق النار، كما يجب أن تكون أولوية للمجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن".

وأكدوا في الوقت ذاته "الحاجة الماسة إلى خارطة طريق موثوقة وجادة لإقامة دولة فلسطينية، وفقاً لقوانين الشرعية الدولية، تضمن الكرامة والسيادة للشعب الفلسطيني الشقيق"، وفق البيان ذاته.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء من آلة القتل التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشاروا إلى أن "الحديث عن مستقبل غزة والقضية الفلسطينية يجب أن يكون عقب الوقف الفوري لإطلاق النار وتهدئة التصعيد العسكري غير المبرر".

وقال أعضاء اللجنة الوزارية، إن "وقف إطلاق النار وإيجاد الحل العاجل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة يشهد تقاعساً واضحاً من المجتمع الدولي، بما سيزيد عدد القتلى ويتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

وطالبوا خلال الإحاطة "المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، واتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى القطاع".

وعبر الأعضاء عن "رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن".

ومنذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يُجرى الوفد العربي-الإسلامي جولة تشمل عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.

والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن هي: الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وشملت زيارات الوفد العربي والإسلامي 7 محطات بالترتيب هي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن، فيما وصل الوفد الجمعة إلى واشنطن.