سياسة
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روسيا.. بوتين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس/آذار 2024.
روسيا.. بوتين يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024
إعلان بوتين للترشح للانتخابات الرئاسية جاء على هامش حفل في الكرملين لأفراد الجيش. / صورة: AFP
9 ديسمبر 2023

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في مارس/آذار 2024.

ويحكم بوتين البالغ 71 عاماً روسيا منذ مطلع الألفية الثالثة، وفاز في أربع انتخابات رئاسية وتولى فترة قصيرة رئاسة الحكومة.

جاء الإعلان على هامش حفل في الكرملين لأفراد الجيش، بينهم بعض من شاركوا في الهجوم في أوكرانيا الذي أمر به بوتين في فبراير/شباط العام الماضي.

وقال بوتين في الحفل: "لن أُخفي ذلك، كانت لدي أفكار مختلفة في أوقات مختلفة، لكن هذا وقت اتخاذ القرار"، مؤكداً: "سأترشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي".

وأبلغ بوتين الضابطَ في الجيش الروسي اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا بقراره عقب مراسم تقليد أوسمة في الكرملين لعدد من أفراد الجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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