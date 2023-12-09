سياسة
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"شريك في المجزرة".. أطباء بلا حدود تستنكر موقف مجلس الأمن تجاه الحرب بغزة
قالت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة إن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي تجاه الحرب في غزة، يجعله "شريكاً في المجزرة" في القطاع. ولم يتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.
"شريك في المجزرة".. أطباء بلا حدود تستنكر موقف مجلس الأمن تجاه الحرب بغزة
"شريك في المجزرة".. أطباء بلا حدود تستنكر موقف مجلس الأمن تجاه الحرب بغزة. / صورة: AFP
9 ديسمبر 2023

اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن عدم تحرك مجلس الأمن الدولي تجاه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يجعله "شريكاً في المجزرة" في قطاع غزة.

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة، جلسة طارئة للتصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار، الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشارك فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا، بعد شهرين من الحرب التي خلّفت أكثر من 17 ألف شهيد في غزة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وأيد 13 عضواً من أعضاء المجلس الخمسة عشر المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها موجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وقالت أطباء بلا حدود إنه يتعيّن على المجلس أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار وضمان دخول غير مقيّد للمساعدات.

وقالت المنظمة غير الحكومية "إلى اليوم، عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام الدول (الدائمة العضوية) لاسيما الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، يجعلها شريكاً في المجزرة الجارية، أعطى هذا التقاعس رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال".

ولجأ غوتيريش في دعوته لانعقاد مجلس الأمن إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُستخدم نادراً وتتيح له لفت انتباه المجلس إلى "أي مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وأضافت أطباء بلا حدود: "سيحكم التاريخ على التأخير في إنهاء هذه المذبحة، فالحد الأدنى من الإنسانية يقتضي التحرك".

وتابعت المنظمة التي تتخذ مقراً في جنيف "الهدن المؤقتة والتوقف الإنساني والمساعدات الضئيلة التي سُمح بدخولها حتى الآن ضئيلة بشكل مهين".

وقالت إن "الضرر الذي حدث سيتطلب سنوات من الدعم الإنساني للتخفيف منه، لكن حجم الخسارة والحزن المصاحب لها، قد لا يتسنى تخفيفه أبداً".

وأكدت المنظمة أن مستشفى الأقصى بغزة وحده استقبل 1149 مريضاً في قسم الطوارئ في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول، منهم 350 توفوا لدى وصولهم.

وأضافت أن المستشفى استقبل الأربعاء عدد شهداء أعلى من عدد الجرحى.

وقال الأمين العام لأطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير "الناس في حاجة ماسة إلى الغذاء بسبب الحصار القاسي المفروض عليهم".

وأضاف "إن الفشل في التحرك الآن لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار سيكون أمراً لا يغتفر".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80% من سكان غزة نزحوا عن منازلهم، ويواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والوقود والمياه والدواء، فضلاً عن التهديد المتزايد للأمراض.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيداً، و46480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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