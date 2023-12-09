أعربت وزارة الخارجية التركية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق بضحايا الحريق الذي اندلع في أحد المباني السكنية في منطقة سوران بمحافظة أربيل شمالي العراق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت،: "علمنا ببالغ الحزن بوفاة 14 شخصاً وإصابة آخرين جرّاء حريق اندلع بسكن طلابي بمنطقة سوران في أربيل بالعراق".

وأكدت تضامن تركيا مع جمهورية العراق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واندلع حريقٌ ضخم مساء أمس الجمعة في مبنى سكني بإدارة سوران المستقلة أودى بحياة 14 شخصاً، بينهم طلاب وأستاذة جامعية، إضافةً إلى إصابة 18 آخرين جميعهم من الطلبة والمدرسين.

وقالت مديرية صحة سوران إن حريقاً اندلع في القسم الداخلي بناحية سوران، ووصل عديد من فرق الصحة والدفاع المدني إلى مكان الحريق الذي لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة، وتمكنت من إنقاذ السكان الموجودين، باستثناء الذين فقدوا حياتهم.