سياسة
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تركيا تعزي العراق بضحايا حريق مبنى سكني بجامعة أربيل
أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها ومواساتها في حريق ضحايا المبنى السكني في سوران بأربيل الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
تركيا تعزي العراق بضحايا حريق مبنى سكني بجامعة أربيل
صورة من موقع الحريق / صورة: وكالة الأنباء العراقية
9 ديسمبر 2023

أعربت وزارة الخارجية التركية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق بضحايا الحريق الذي اندلع في أحد المباني السكنية في منطقة سوران بمحافظة أربيل شمالي العراق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت،: "علمنا ببالغ الحزن بوفاة 14 شخصاً وإصابة آخرين جرّاء حريق اندلع بسكن طلابي بمنطقة سوران في أربيل بالعراق".

وأكدت تضامن تركيا مع جمهورية العراق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

واندلع حريقٌ ضخم مساء أمس الجمعة في مبنى سكني بإدارة سوران المستقلة أودى بحياة 14 شخصاً، بينهم طلاب وأستاذة جامعية، إضافةً إلى إصابة 18 آخرين جميعهم من الطلبة والمدرسين.

وقالت مديرية صحة سوران إن حريقاً اندلع في القسم الداخلي بناحية سوران، ووصل عديد من فرق الصحة والدفاع المدني إلى مكان الحريق الذي لا تزال أسباب اندلاعه مجهولة، وتمكنت من إنقاذ السكان الموجودين، باستثناء الذين فقدوا حياتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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