سياسة
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وزيرا الخارجية التركي والأمريكي يبحثان مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وأضاف أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام بين البلدين، وأن الجانب الأمريكي يشاطرها الرأي نفسه في هذا الموضوع.
وزيرا الخارجية التركي والأمريكي يبحثان مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة واشنطن بعد لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. / صورة: AA
9 ديسمبر 2023

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في تصريح لشبكة TRT السبت في العاصمة واشنطن بعد لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف فيدان: "قلنا إننا نؤيد اتفاق السلام بين البلدين، وإننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه، وإن الجانب الأمريكي يشاطرنا الرأي نفسه في هذا الموضوع".

وأعرب الوزير التركي عن اعتقاده أن التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا سيكون في مصلحة المنطقة.

والخميس أعلنت رئاسة أذربيجان ورئاسة وزراء أرمينيا في بيان مشترك التوصل إلى اتفاق بشأن اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الثقة بين الدولتين، وذلك نتيجة للاجتماعات التي عقدت بين باكو ويريفان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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