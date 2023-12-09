قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في تصريح لشبكة TRT السبت في العاصمة واشنطن بعد لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأضاف فيدان: "قلنا إننا نؤيد اتفاق السلام بين البلدين، وإننا نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه، وإن الجانب الأمريكي يشاطرنا الرأي نفسه في هذا الموضوع".

وأعرب الوزير التركي عن اعتقاده أن التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا سيكون في مصلحة المنطقة.

والخميس أعلنت رئاسة أذربيجان ورئاسة وزراء أرمينيا في بيان مشترك التوصل إلى اتفاق بشأن اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الثقة بين الدولتين، وذلك نتيجة للاجتماعات التي عقدت بين باكو ويريفان.