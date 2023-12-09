استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر السبت، جراء قصف إسرائيلي مكثف على مدينتي غزة ورفح جنوب القطاع.

وأكدت مصادر محلية لوكالة (وفا) استشهاد خمسة مواطنين وإصابة عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً مأهولاً لعائلة شتيوي، غرب معبر رفح جنوب القطاع.

كما استشهد وأصيب عشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهولة، لعائلتَي حماد وعطا الله، في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة.

وأكدت المصادر أنه لا إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب وجود دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.

كما استهدفت قوات الاحتلال منزلاً في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمالي النصيرات، وسط القطاع، وقصفت عدة مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع.

فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن 71 شهيداً سقطوا وأصيب أكثر من 160 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على المحافظة الوسطى في قطاع غزة‎.

قنابل حارقة

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش السبت، إن "الاحتلال الإسرائيلي قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة تسببت بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة".

وأضاف في تصريح أن الاحتلال يرتكب مجازر في شمال غزة وأوقع عديداً من القتلى والجرحى.

وطالب البرش جميع الشركاء بالعمل الصحي لإقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة.

ولفت إلى أن "الاحتلال قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة أثرت في الناس وتسببت لهم بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة".

خطر المجاعة والعطش

من ناحيتها، حذرت بلدية غزة من أن نصف مليون فلسطيني يهددهم خطر المجاعة والعطش في القطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية مع تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء، واستمرار انقطاع امدادات الكهرباء عن القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وقال مهنا: "فقدنا القدرة على توصيل المياه الى مجمع الشفاء الطبي وأزمة المياه والغذاء تتفاقم في مراكز الإيواء المختلفة في ظل التكدس الكبير للنازحين بداخلها".

وأشار إلى "تفاقم الأزمات البيئية جراء طفح مياه الصرف الصحي في شوارع غزة وتسربها إلى شاطئ البحر بكميات كبيرة بعد توقف محطات الضخ عن العمل نتيجة نفاد الوقود وتدمير الاحتلال للخطوط الناقلة ضمن استهدافه المتعمد للبنية التحتية".

وأوضح أن "آبار المياه توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود باستثناء 3 آبار تعمل لساعات محدودة جداً والعطش يجتاح مدينة غزة".

وأشار إلى تواصل القصف الإسرائيلي على كل مناطق وأحياء مدينة غزة، وتنفيذ الاحتلال حملات اعتقال واسعة جداً في صفوف الشبان والرجال المدنيين بعد تعريتهم وتجريدهم من الملابس في ظل الأجواء الباردة، الى جانب إعدام عدد منهم.

سياق إنساني مروّع

وبعد شهرين على بدء الحرب وعمليات القصف الإسرائيلية، صرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة بأنّ "كلّ هذا يحدث في سياق إنساني مروّع"، مشيراً إلى أنّ "الناس يائسون وخائفون وغاضبون".

واتجه جزء كبير من السكان الذين شرّدتهم الحرب، البالغ عددهم 1,9 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع، لتتحوّل مدينة رفح الحدودية مع مصر إلى مخيّم ضخم للاجئين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيداً، و46480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.