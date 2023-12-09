كشفت صحيفة عبرية السبت أن ما يزيد على 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم أكثر من 2000 اعتُرف بهم رسمياً معاقين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول هي أرقام فلكية: أكثر من 5000 جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 2000 اعتُرف بهم رسمياً على أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي واستقبلتهم وزارة الدفاع".

وأضافت أن من بينهم أيضاً "1000 جريح من الجنود النظاميين، لذلك يوفر جيش الدفاع الإسرائيلي الرعاية لهم".

ولم توضح الصحيفة إن كان بقية الجنود الجرحى جنوداً نظاميين أم لا.

ونقلت الصحيفة عن ليمور لوريا، رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها: "لم نمر قط بأي شيء مماثل لهذا. أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما في ذلك تلك التي تتطلب عمليات بتر".

وتابعت لوريا: "نحو 12% منها عبارة عن إصابات داخلية بالطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية وأيضاً توجد إصابات في الرأس والعين".

وزادت المسؤولة أن "نحو 7% مصابون نفسياً، وهو رقم نعلم أنه سيرتفع بشدة، لأن الافتراض هو أن كل جسد مصاب هو أيضاً مصاب نفسياً، وأيضاً لأن الإصابات النفسية تُكتشف دائماً بعد أشهر أو أكثر من الحرب".

يشار إلى أن حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 420، حسب إحصاءات رسمية.

وبناء على بيانات متفرقة للجيش الإسرائيلي، قُتل نحو 20 عسكرياً إسرائيلياً، خلال الأيام الخمسة الماضية، من إجمالي الـ420.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيداً، و46480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.