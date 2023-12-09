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برنامج الأغذية العالمي: عملنا بغزة بات مستحيلاً.. والأونروا تدعو لوقف الحرب
أعلن برنامج الأغذية العالمي أن أي عملية إنسانية في قطاع غزة باتت مستحيلة، في الوقت الذي طالبت فيه وكالة الأونروا مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار من أجل وضع حد لـ"إزهاق أرواح الفلسطينيين".
برنامج الأغذية العالمي: عملنا بغزة بات مستحيلاً.. والأونروا تدعو لوقف الحرب
انتقادات دولية لقتل المدنيين ودعوات لوقف إطلاق النار / صورة: AA
9 ديسمبر 2023

قال برنامج الأغذية العالمي إنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى الجياع في قطاع غزة مع تصعيد إسرائيل هجماتها.

بدروه، قال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في بيان بعد زيارة للقطاع اليوم الجمعة: "مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة".

وأضاف "مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفينا أو الأشخاص الذين نخدمهم في (مراكز) توزيع المواد الغذائية، لا يمكننا أداء عملنا".

ودعا سكاو، إلى هدنة إنسانية، وأردف: "لدينا طعام على متن الشاحنات، ولكننا بحاجة إلى أكثر من معبر واحد. وبمجرد دخول الشاحنات، نحتاج إلى ممر حر وآمن للوصول إلى الفلسطينيين أينما كانوا".

يأتي ذلك تزامناً مع دعوة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"في قطاع غزة.

ودعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان نشر بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي، جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأشار لازاريني، إلى لجوء أكثر من مليون شخص إلى منشآت للأونروا في غزة التي لم تسلم من عمليات القصف المستمرة على الرغم من أنها يفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال: "خلال سنوات عملي الـ35 في سياقات طارئة معقّدة، لم أعتقد يوماً أنني سأكتب هذه الرسالة، متنبّئاً بموت فريقي وانهيار التكليف الذي يُفترض أن أحترمه".

وفشل مجلس الأمن ليل الجمعة، في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشارك فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفاً و177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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