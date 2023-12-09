تحت شعار "العربيّة تجمعنا"، انطلقت في مدينة إسطنبول السبت، فاعليات المعرض الدولي الثامن للكتاب العربي، بنحو 150 ألف عنوان، وسط هيمنة التطورات بقطاع غزة على فعاليات المعرض.

وتُنظّم الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي في تركيا المعرض، بالتعاون مع اتحاد الناشرين الأتراك، وجمعية الناشرين الأتراك، وبدعم من الغرفة التجارية بإسطنبول، ووزارة الثقافة التركية.

وحسب المنظمين، يشارك في المعرض أكثر من 250 دار نشر تمثل 30 دولة حول العالم، لعرض أكثر من 150 ألف عنوان، في المعرض الذي يستمر 9 أيام بين 9 و17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويتخلل المعرض نحو 100 فاعلية ثقافية وفنية متنوعة، إضافة إلى ندوات فكرية وحفلات توقيع كتب وأمسيات شعرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض عدة فاعليات عن فلسطين وغزة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال الجلسة الافتتاحية التي بدأت بتلاوة قرآنية ركزت الكلمات الافتتاحية على التطورات في غزة وحقوق الفلسطينيين.

وقال المنسق العام للمعرض محمد أغير أقجة، في كلمته: "أهلا بكم في افتتاح المعرض الثامن للكتاب، نسعد بهذا التنظيم ونشكر جميع الحاضرين، سنواصل تحدي الثقافة المستمر عبر معرض الكتاب الذي يعد تتويجاً للنشاطات الثقافية ويعتبر الحدث الأكبر للكتاب العربي خارج الدول العربية".

وقال مهدي الجميلي، رئيس الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي: "اليوم المعرض أكبر مما مضى، وكل عام سيكون أكبر من العام الذي قبله، سيكون أكبر بانتشار القارئ والمعلومة والكتاب الذي ينير القراء".

وأضاف في كلمته أن "المعرض يأتي بالتزامن مع الملحمة البطولية التي يسطرها أهلنا في غزة، بينما نقف نحن والعالم كله متفرجين على شعب يسطر البطولات أمام غزو لم يشهد له التاريخ مثيلاً على منطقة صغيرة".

وتابع: "اليوم غزة برجالها ونسائها وأطفالها يغسلون العار عن الأمتين العربية والإسلامية، فسلام على غزة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض".

من ناحيته، قال تانر بي أوغلو، المدير العام للمكتبات الوطنية في وزارة الثقافة التركية: "نسعد أن نكون مجدداً في معرض الكتاب العربي، وزارة الثقافة والسياحة تعمل بشكل مكثف مع الناشرين في التعريف بالثقافة والأدب ونسعد بهم هنا".

وأضاف في كلمته: "نسعد بجني ثمار ذلك داخل تركيا وخارجها، ومن الواضح أن هذا العام سيجري تحطيم أرقام قياسية في عدد العناوين التي تنتجها الوزارة، ولدينا برنامج ترجمة نحرص ونهتم من خلاله باللغة العربية وترجمة الكتب".

محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، قال إنه يتابع المعرض منذ دورته الأولى، موضحاً في كلمته أنه "سعيد جداً بهذا النشاط والجهد الذي يقام في هذا البلد الذي لا يختلف عن البلاد العربية، إذ يجمع الدين والتاريخ والحضارة والثقافة بين العرب والأتراك، في تاريخ طويل بين الشعوب".

وأضاف: "سعداء بوجودنا في المعرض، ومسرورون بالدعم المقدم للناشرين العرب، العربية تجمعنا وهي لغة القرآن، ونشكر جهود جميع المنظمين".

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات أخرى من رئيس اتحاد الناشرين الأتراك محمد برهان كنج، وجمعية الناشرين الأتراك مصطفى قره غوللو أوغلو، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول منير أوستون، ليعقبها قص شريط افتتاح المعرض، والتجول في أجنحته.

واعتادت إسطنبول كل عام في السنوات الأخيرة استضافة معرض الكتاب العربي الذي يحظى باهتمام من أبناء الجاليات العربية ومحبي اللغة العربية من الأتراك، فضلاً عن اهتمام محبي اللغة العربية في أوروبا.