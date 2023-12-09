سياسة
3 دقيقة قراءة
غزة.. إسرائيل تستهدف طواقم الإسعاف في مستشفى غزة الأوروبي
قال يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، إن الوضع في المستشفى أكثر من كارثي والجرحى يفترشون الأرض، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف طواقم الإسعاف المتوجهة لانتشال الضحايا من أحد المواقع.
غزة.. إسرائيل تستهدف طواقم الإسعاف في مستشفى غزة الأوروبي
ضحايا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة / صورة: AA
9 ديسمبر 2023

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، يوسف العقاد، إن "الوضع في المستشفى أكثر من كارثي وإن مئات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض لعدم وجود أسرة كافية".

وبيّن العقاد في تصريح أن "أعداد الجرحى والمرضى الذين يصلون بالعشرات في كل لحظة باتوا أكبر بكثير من قدرة المستشفى على الاستيعاب".

وقال إن السعة الأساسية للمستشفى هي 240 سريراً في حين أن عدد الجرحى والمرضى يفوق هذا العدد بكثير".

وأضاف أن "مئات الجرحى والمرضى في المستشفى مُلقون على الأرض في أقسام الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية والعيادات النهارية بسبب عدم وجود أسرة وأماكن لهم".

ولفت إلى أن "مستشفى غزة الأوروبي هو مستشفى تخصصي بامتياز يتلقى التحويلات من كل مستشفيات قطاع غزة، ولديه القدرة على التعامل مع الجرحى والمرضى".

واستدرك: "لكن السعة السريرية في المستشفى لم تعد تكفي لاستيعاب الأعداد الكبيرة ما اضطر إدارة المستشفى إلى وضع 9 أسرة في الغرفة الواحدة بدلاً من 5".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل طواقم الإسعاف المتوجهة لانتشال الضحايا من أحد المواقع في خان يونس بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة مسعفَين وتضرر مركبة الإسعاف التي كانا يستقلانها وبقائها محاصَرة في المكان".

وشدد على أن "التحدي الأبرز الذي يواجه عمل المستشفى اليوم هو نقص الكوادر الطبية والعاملين في ظل عدم قدرتهم على الوصول إلى المستشفى بسبب قطع دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق بين المحافظات المختلفة".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الجمعة، 17 ألفاً و487 شهيداً، 70% منهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 46 ألفاً و480 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us