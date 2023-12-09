قال مدير مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، يوسف العقاد، إن "الوضع في المستشفى أكثر من كارثي وإن مئات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض لعدم وجود أسرة كافية".

وبيّن العقاد في تصريح أن "أعداد الجرحى والمرضى الذين يصلون بالعشرات في كل لحظة باتوا أكبر بكثير من قدرة المستشفى على الاستيعاب".

وقال إن السعة الأساسية للمستشفى هي 240 سريراً في حين أن عدد الجرحى والمرضى يفوق هذا العدد بكثير".

وأضاف أن "مئات الجرحى والمرضى في المستشفى مُلقون على الأرض في أقسام الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية والعيادات النهارية بسبب عدم وجود أسرة وأماكن لهم".

ولفت إلى أن "مستشفى غزة الأوروبي هو مستشفى تخصصي بامتياز يتلقى التحويلات من كل مستشفيات قطاع غزة، ولديه القدرة على التعامل مع الجرحى والمرضى".

واستدرك: "لكن السعة السريرية في المستشفى لم تعد تكفي لاستيعاب الأعداد الكبيرة ما اضطر إدارة المستشفى إلى وضع 9 أسرة في الغرفة الواحدة بدلاً من 5".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل طواقم الإسعاف المتوجهة لانتشال الضحايا من أحد المواقع في خان يونس بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة مسعفَين وتضرر مركبة الإسعاف التي كانا يستقلانها وبقائها محاصَرة في المكان".

وشدد على أن "التحدي الأبرز الذي يواجه عمل المستشفى اليوم هو نقص الكوادر الطبية والعاملين في ظل عدم قدرتهم على الوصول إلى المستشفى بسبب قطع دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق بين المحافظات المختلفة".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الجمعة، 17 ألفاً و487 شهيداً، 70% منهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 46 ألفاً و480 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.