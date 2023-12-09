سياسة
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وسط معارضات.. إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل
يأتي طلب إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في قتال حركة حماس في غزة، في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أمريكية في العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة آلاف المدنيين في غزة.
وسط معارضات.. إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل
دبابة ميركافا الإسرائيلية / صورة: AP
9 ديسمبر 2023

قال مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات "ميركافا" الإسرائيلية لاستخدامها في قتال حركة حماس في غزة.

يأتي الطلب في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أمريكية في الحرب التي أودت بحياة آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتزيد قيمة الصفقة المحتملة على 500 مليون دولار وهو ليس جزءاً من طلب تكميلي للرئيس جو بايدن بقيمة 110.5 مليار دولار يتضمن تمويلاً لأوكرانيا وإسرائيل.

وتخضع العملية لمراجعة غير رسمية من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وقال المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية وجوش بول، إن الخارجية الأمريكية تضغط على لجنتي الكونغرس للموافقة بسرعة على الصفقة في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان تتعلق باستخدام أسلحة أمريكية الصنع في الصراع.

وقال بول: "عُرض هذا على اللجنتين في وقت سابق من هذا الأسبوع ومن المفترض أن يكون أمامهما 20 يوماً لمراجعة المسائل الإسرائيلية. وتطالبهما (وزارة الخارجية) بإقرارها الآن".

واستقال بول من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجاً على ما وصفه بأنه "دعم أعمى" من الإدارة الأمريكية لإسرائيل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "باعتباره شأناً سياسياً، لا نؤكد أو نعلّق على عمليات النقل أو المبيعات الدفاعية المقترحة قبل إخطار الكونغرس بها رسمياً".

وقال مسؤولان أمريكيان إن الإدارة تدرس أيضاً استخدام صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة بهدف السماح بتصدير جزء من الذخيرة يقدر بنحو 13000 قذيفة في تجاوز للجنة وفترة المراجعة، لكن لم يتخذ قرار بهذا الشأن حتى الآن. وقال أحدهما إن هذه الخطوة ستتيح لإسرائيل الاستعداد لحالات الطوارئ بالنظر إلى التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقال السيناتور كريس فان هولين، وهو ديمقراطي وعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مراجعة الكونغرس خطوة مهمة لمبيعات الأسلحة الكبيرة.

وأضاف: "لا ينبغي للإدارة أن تفكر في اختصار الإطار الزمني القصير بالفعل للمراجعة في الكونغرس لهذه الشحنة أو أي شحنات أسلحة أخرى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفاً و487 شهيداً، و46 ألفاً و480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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