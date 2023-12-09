سياسة
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بقيمة 500 مليون دولار.. إسرائيل تطلب من واشنطن تزويدها بقذائف دبابات
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إسرائيل طلبت من واشنطن الموافقة على تزويدها بآلاف القذائف للدبابات، تزيد قيمتها على 500 مليون دولار لاستخدامها في الحرب على غزة.
بقيمة 500 مليون دولار.. إسرائيل تطلب من واشنطن تزويدها بقذائف دبابات
الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / صورة: Getty Images
9 ديسمبر 2023

طلبت إسرائيل من وزارة الخارجية الأمريكية، الموافقة على طلب منحها ذخيرة للدبابات، لاستخدامها في الحرب على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الذخيرة التي طلبتها إسرائيل، تتكون من 45 ألف قذيفة، وتبلغ قيمتها 500 مليون دولار، موضحين أن هذه القذائف ستستخدم في أنواع الدبابات التي تستعملها إسرائيل في غزة.

وأفادت الصحيفة، بأن بعض النواب قد يطرحون أسئلة قاسية حول هذه القضية بعد أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية القرار إلى الكونغرس لمراجعته.

إلا أن مسؤولاً أمريكياً أشار إلى أن وزارة الخارجية تدرس تفعيل بند الطوارئ في قانون تصدير الأسلحة لتجاوز مراجعة الكونغرس لهذه القضية.

وفشل مجلس الأمن ليل الجمعة، في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشارك فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفاً و177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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