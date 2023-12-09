طلبت إسرائيل من وزارة الخارجية الأمريكية، الموافقة على طلب منحها ذخيرة للدبابات، لاستخدامها في الحرب على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الذخيرة التي طلبتها إسرائيل، تتكون من 45 ألف قذيفة، وتبلغ قيمتها 500 مليون دولار، موضحين أن هذه القذائف ستستخدم في أنواع الدبابات التي تستعملها إسرائيل في غزة.

وأفادت الصحيفة، بأن بعض النواب قد يطرحون أسئلة قاسية حول هذه القضية بعد أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية القرار إلى الكونغرس لمراجعته.

إلا أن مسؤولاً أمريكياً أشار إلى أن وزارة الخارجية تدرس تفعيل بند الطوارئ في قانون تصدير الأسلحة لتجاوز مراجعة الكونغرس لهذه القضية.

وفشل مجلس الأمن ليل الجمعة، في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وشارك فيه أكثر من 80 دولة بينها تركيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفاً و177 شهيداً، و46 ألف جريح، ودماراً هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.