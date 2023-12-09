شددت أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف الأممية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السبت، على أن "قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال".

وقالت خضر، في بيان نشره موقع المنظمة الإلكتروني: "إن قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال بعدما أجبِر نحو مليون طفل على النزوح قسراً من منازلهم".

وأضافت أن العشرات من الأطفال يُقتَلون ويصابون يومياً، وأن أحياء بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، بلا حياة فيها.

وتابعت: "لقد ظلت اليونيسف والجهات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع. يصف فريقنا الموجود على الأرض لقاءه أطفالاً فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفالاً أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم".

والسبت، حذرت بلدية غزة من أن نصف مليون فلسطيني يهددهم خطر المجاعة والعطش في القطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية مع تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء، واستمرار انقطاع إمدادات الكهرباء عن القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيداً، و46480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.