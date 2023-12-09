أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، تنفيذ طائراته الحربية غارات خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لجماعة حزب الله في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر موقع "إكس": "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لحزب الله داخل لبنان".

وأضاف المتحدث العسكري أن من بين الأهداف مقرات قيادة عملياتية استخدمها حز ب الله.

ولفت إلى رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل خلال الليلة الماضية، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي "رد نحو مصادر النيران".

بدوره، أعلن حزب الله، في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، السبت، "مقتل حسن كمال سرور، من بلدة عيتا الشعب (جنوب)".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله في تلك المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي إلى 98، وفق رصد بيانات سابقة للحزب.

كما تعرضت بلدات لبنانية بالجنوب لقصف إسرائيلي مكثف منذ صباح السبت، وفق وكالة الأنباء.

وأفادت الوكالة بأن "أطراف بلدة كفرشوبا (جنوب) تعرضت لقصف مدفعي من موقع زبدين، بمعدل قذيفة كل نحو ربع ساعة".

وتابعت الوكالة اللبنانية بأن إسرائيل استهدفت بالمدفعية أحد المنازل في بلدة حولا، للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وذكرت أنه جرى "استهداف عمود الإرسال المثبت عليه كاميرات المراقبة التابع للقوات الإسرائيلية برشقات نارية من لبنان في خراج بلدة الوزاني".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، "تضامناً مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من الشهر ذاته.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 17 ألفاً و487 شهيداً، و46 ألفاً و480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.