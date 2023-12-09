اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، على مواصلة التحرك لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من بوتين، حسب بيان للرئاسة المصرية، وذلك غداة فشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في تمرير مشروع قرار لوقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة، إثر معارضة واشنطن.

وأفادت الرئاسة المصرية، في البيان، بأن السيسي، بحث خلال اتصال هاتفي تلقاه من بوتين "الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً".

وخلال الاتصال الهاتفي استعرض السيسي "الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين وإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان أن "الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد".

وأكد الجانبان "أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

ويأتي الاتصال الهاتفي بعد ساعات من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لرفض مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لوقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة.

أيد مشروع القرار 13 دولة من دول المجلس، مقابل امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، ومعارضة الولايات المتحدة وحدها.

وخلّفت الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 17 ألفاً و487 شهيداً، و46 ألفاً و480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.