استهدف الجيش الإسرائيلي جميع المناطق في قطاع غزة، جوياً وبرياً وبحرياً، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً.

وبالتزامن مع ذلك تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لعمليات توغل الجيش الإسرائيلي ومهاجمة آلياته وقواته عبر القذائف المضادة للدروع والهاون إضافة إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين بمناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، ظهر السبت، استشهاد 133 وإصابة 259 جراء القصف الإسرائيلي على جنوبي ووسط القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت مئات الغارات الجوية على مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع، ومدينتي خانيونس ورفح (جنوب) ومدينة دير البلح ومخيم النصيرات (وسط).

جوع وعطش بالشمال

في محور شمالي القطاع تتصاعد تحذيرات بشكل واسع من خطر المجاعة والعطش الذي يهدد مئات آلاف الفلسطينيين هناك.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن "نصف مليون فلسطيني يتهددهم خطر المجاعة والعطش في القطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي".

وأضاف مهنا، أن "الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية مع تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء واستمرار انقطاع إمدادات الكهرباء عن القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي".

ونوه بالصعوبات التي تواجه عمليات فتح الشوارع المغلقة بفعل القصف الإسرائيلي، بعد استهداف الاحتلال لمرآب بلدية غزة، وتدمير عدد من الآليات وحاجة كثير من الآليات المتبقية إلى الصيانة، ناهيك بنفاد الوقود.

وبيّن أن ذلك تسبب في إعاقة عمليات الوصول إلى الأماكن المستهدفة وإجلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء.

وقال مهنا: "فقدنا القدرة على توصيل المياه إلى مجمع الشفاء الطبي (غربي مدينة غزة)، وأزمة المياه والغذاء تتفاقم في مراكز الإيواء المختلفة، في ظل التكدس الكبير للنازحين بداخلها".

وأشار إلى "تفاقم الأزمات البيئية جراء طفح مياه الصرف الصحي في شوارع غزة وتسربها إلى شاطئ البحر بكميات كبيرة بعد توقف محطات الضخ عن العمل نتيجة نفاد الوقود وتدمير الاحتلال للخطوط الناقلة ضمن استهدافه المتعمد للبنية التحتية".

وأوضح أن "آبار المياه توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود، باستثناء 3 آبار تعمل لساعات محدودة جداً والعطش يجتاح مدينة غزة".

وأشار إلى تواصل القصف الإسرائيلي على جميع مناطق وأحياء مدينة غزة، وتنفيذ الاحتلال لحملات اعتقال واسعة جداً في صفوف الشبان والرجال المدنيين بعد تعريتهم وتجريدهم من الملابس في ظل الأجواء الباردة، إلى جانب إعدام عدد منهم.

وعلى الصعيد الميداني، فإن القوات الإسرائيلية تتمركز بشكل كثيف في مناطق بلدة جباليا ومشروع بيت لاهيا (شمالي القطاع) والأطراف الشرقية لحيي الشجاعية والتفاح (شرق مدينة غزة) والأطراف الشمالية والغربية لحي الشيخ رضوان (شمالي مدينة غزة).

كما تنتشر الدبابات الإسرائيلية في حي الزيتون (جنوب شرق مدينة غزة) وأجزاء من حي النصر (غرب) وأجزاء شمالية غربية وجنوبية غربية من حيي الرمال وتل الهوى، غربي مدينة غزة، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وأجبرت القوات الإسرائيلية الموجودة في منطقة ميدان "مسجد فلسطين" وسط غزة، آلاف العائلات على الخروج من منازلهم.

ونزح هؤلاء مع مئات آخرين إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد أن تعرض عدد كبير منهم لاعتداءات بالضرب من الجنود الإسرائيليين، وفق شهود عيان.

وفي مشروع بيت لاهيا، اشتعلت النيران في مدرسة "خليفة"، التي تضم آلاف النازحين، بعد قصف الطائرات الإسرائيلية منازل قريبة منها، حسب شهود.

وفيما يتعلق بالوضع الصحي، قال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان، "وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية 210 شهداء و2300 إصابة، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

وأشار القدرة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17700 شهيد و48780 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف: "خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال (الإسرائيلي) 20 مجزرة مروعة وأباد عائلات بكاملها، ووصلت إلينا عشرات المناشدات من مواطنين في الأحياء السكنية والمدارس، بينها مدرسة خليفة، شمال غزة، التي ارتكب الاحتلال فيها مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى".

وأوضح القدرة، أن "الإجرام الإسرائيلي والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة فاق الوصف وحدود العقل لإنهاء الوجود الفلسطيني بدعم أمريكي وأوروبي منافٍ للإنسانية".

وذكر أن القوات الإسرائيلية "لا تزال تستمر في حصار مستشفيي كمال عدوان، والعودة، شمال قطاع غزة".

ولفت القدرة إلى أن "قناصة الاحتلال التي تحاصر مستشفى العودة، أقدمت خلال الساعات الماضية على قتل اثنين من الكوادر الصحية، وقتل وجرح العديد من النساء الحوامل عند وصولهن إلى المستشفى للولادة".

وتابع: "جرى استهداف سيارة إسعاف خلال عملها في إخلاء الجرحى بمنطقة مستشفى غزة الأوروبي ما أدى إلى إصابة مسعفين وإلحاق أضرار بسيارة الإسعاف ليرتفع بذلك عدد سيارات الإسعاف المستهدفة إلى 57".

وحول وضع مستشفيات جنوب القطاع قال القدرة إنها "فقدت قدراتها الاستيعابية وعاجزة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى، وعشرات الجرحى يفقدون حياتهم".

وبشأن خروج المرضى للعلاج خارج القطاع، أوضح أن "الآلية المتبعة في خروج الجرحى لا تزال مقيدة وعقيمة وتساهم في قتل مئات الجرحى، ونطالب بإيجاد آلية فاعلة للعلاج بالخارج للحفاظ على حياة الجرحى".

وطالب بـ"بتوفير ممر إنساني آمن لدخول كميات كبيرة من المساعدات الطبية والوقود، ووصولها إلى جميع مستشفيات قطاع غزة".

كما طالب بـ"العمل الفوري على توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لتشغيل مجمع الشفاء الطبي، والذي يمثل الأمل الوحيد أمام حاجة الجرحى والمرضى شمال غزة".

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، السبت، إن "الاحتلال الإسرائيلي قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة تسببت بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة".

وأضاف البرش أن "الاحتلال يرتكب مجازر في شمال غزة. أوقع عديداً من الشهداء والجرحى".

وطالب البرش "جميع الشركاء بالعمل الصحي لإقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة".

ولفت إلى أن "الاحتلال قصف مراكز إيواء في شمالي غزة بقنابل دخانية وحارقة أثرت في الناس وتسببت لهم بحالات اختناق وحروق غير مسبوقة".

وتابع البرش: "عالجنا الليلة الماضية (الجمعة) أكثر من 100 حالة اختناق وحرق".

وأردف أن "هذه الإصابات (الناجمة عن القنابل الحارقة) لم تمر علينا في السابق، ولم نرَ مثلها".

محور الجنوب

وفي مناطق جنوبي القطاع، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مدن رفح وخان يونس (جنوب) ودير البلح ومخيم النصيرات (وسط) بشكل كثيف ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، ظهر السبت، إن 133 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 259 جراء القصف الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية على مناطق وسط وجنوبي القطاع.

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، يوسف العقاد، إن "الوضع في المستشفى أكثر من كارثي، فمئات الجرحى والمرضى ملقون على الأرض لعدم وجود أسِرة كافية".

وبيّن العقاد أن "أعداد الجرحى والمرضى، الذين يصلون بالعشرات في كل لحظة، باتت أكبر بكثير من قدرة المستشفى على الاستيعاب".

وذكر أن "السعة الأساسية للمستشفى 240 سريراً، في حين أن عدد الجرحى والمرضى يفوق هذا العدد بكثير".

وأضاف: "يوجد مئات الجرحى والمرضى في المستشفى ملقون على الأرض في أقسام الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية والعيادات النهارية بسبب عدم وجود أسِرة وأماكن لهم".

وأشار العقاد إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف طواقم الإسعاف المتوجهة لانتشال الضحايا من أحد المواقع في خان يونس بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين، وتضرر مركبة الإسعاف التي كانا يستقلانها، وبقائها محاصرة في المكان".

وميدانياً، تقدمت الآليات الإسرائيلية، السبت، إلى مناطق غرب معبر "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب) لمئات الأمتار.

ووصلت الدبابات الإسرائيلية إلى منطقة تبعد نحو 700 متر عن معبر رفح البري على الحدود بين مصر وغزة.

ووفق مصادر فلسطينية مطلعة، فإن هذا التقدم مرتبط بعملية إعادة تأهيل معبر "كرم أبو سالم" ليستأنف عمله بهدف إدخال المساعدات عبره إلى غزة.

العمليات العسكرية الفلسطينية

من ناحية أخرى، فإن عناصر المقاومة الفلسطينية يواصلون التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق متفرقة من القطاع، إضافة إلى قصف البلدات والمدن الإسرائيلية برشقات صاروخية.

وقالت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في بيان: "قصفنا كيبوتس ماغين (المحاذي لجنوبي القطاع) برشقة صاروخية".

وفي بيان آخر، أفادت "القسام"، بوقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان، ومنطقة الكرامة، شمالي مدينة غزة.

وذكرت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على عناصر القوتين الخاصتين والانسحاب من المكان.

كما أعلنت "القسام"، عن استهداف غرف قيادة الجيش الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأشارت إلى استهداف دبابة إسرائيلية في محور شرق مدينة خان يونس، بقذيفة ياسين 105 المضادة للدروع.

من جانبها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن مقاتليها قصفوا حشود الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محيط المركز الثقافي شرقي مدينة خانيونس، بعدد من قذائف الهاون.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات بين عناصر المقاومة والقوات الإسرائيلية بمناطق شمال غزة وشرقي خانيونس، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة وحصاراً خانقاً على جميع أنحاء قطاع غزة، تسبب بدمار هائل بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.