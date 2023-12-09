أدان عديد من الدول والمنظمات الدولية استخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة الفلسطيني.

وجاءت الإدانات بعد يوم واحد من استخدام الولايات المتحدة الفيتو، خلال جلسة طارئة للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، وشاركت فيه نحو 100 دولة.

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، وأيد 13 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

ماليزيا وإيران ضد "الفيتو القبيح"

وفي معرض إدانته الشديدة واحتجاجه على الفيتو الأمريكي، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: "باسم الحكومة الماليزية، أدين بشدة وأحتج على استخدام الولايات المتحدة الفيتو على مشروع قرار لوقف إطلاق نار إنساني عاجل في غزة".

وشدد رئيس الوزراء الماليزي، في تصريحات للصحفيين، على ضرورة "وضع حد لجرائم قتل المدنيين والأطفال الرضع والنساء في غزة".

كما عبر عن أسفه الشديد جراء الفيتو "القبيح"، لتغاضيه عن رؤية صرخات ومناشدات المجتمع الدولي.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الحكومة الأمريكية أثبتت مرة أخرى أنها "الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، وبخاصة النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة"، حسب وكالة "إرنا" المحلية الرسمية.

وأضاف كنعاني: "منذ بداية الغزو الوحشي للنظام الصهيوني على غزة، وقتل الأطفال، أثبتت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً تحالفها وتعاونها مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الأمة الفلسطينية".

الصين ضد "النفاق وخداع النفس"

فيما وصفت الصين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بأنه أمر "مخيب للآمال ومؤسف".

وقال تشانغ جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة: "رغم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، إلا أن وجهة النظر الغالبة للمجتمع الدولي واضحة، وقف إطلاق النار الإنساني الفوري هو الأولوية القصوى".

وشدد قائلاً: "لن نتوقف، بل سنواصل بذل جهودنا لإنقاذ الأرواح، ودعم العدالة، والسعي لتحقيق السلام".

وفي بيان منفصل قال تشانغ: "إن التغاضي عن استمرار القتال، مع الادعاء بالاهتمام بحياة وسلامة سكان غزة والاحتياجات الإنسانية هناك، أمر متناقض".

وتابع: "بعبارة أخرى فإن التغاضي عن استمرار القتال في غزة مع الدعوة إلى منع امتداد النزاع هو خداع للنفس، وكذلك التغاضي عن استمرار القتال مع الإشارة إلى حماية النساء والفتيات وحقوق الإنسان هو نفاق واضح".

كما حث إسرائيل على الاستجابة لنداء المجتمع الدولي ووقف "العقاب الجماعي" لشعب غزة.

"التعاون الإسلامي" تدعو لحماية الفلسطينيين

أما منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 عضواً، فقد قالت في بيان: "إن الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أعرب عن خيبة أمله واستنكاره لفشل مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف طه أن "هذا الفشل ينعكس سلباً على دور مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد للوضع الإنساني المتدهور نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وحذر من أن "فشل مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة يمنح الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على "ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية لقطاع غزة والشعب الفلسطيني".

"أمريكا متواطئة في المذبحة"

وفي إطار تنديدها بالفيتو الأمريكي، قالت أفريل بينوا، المديرة التنفيذية لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة، إن استخدام واشنطن لحق النقض ضد وقف إطلاق النار في غزة يجعلها "متواطئة في المذبحة" بالقطاع.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الدولية نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة.

وأفادت بينوا بأنه "بينما تستمر القنابل في الهطول على المدنيين الفلسطينيين وتسبب دماراً واسع النطاق، استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى قوتها لعرقلة محاولة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت أنه "من خلال استخدام حق النقض ضد القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية، ويجعلها ذلك متواطئة في المذبحة في غزة".

وأشارت بينوا، إلى أن "حق النقض الأمريكي يتناقض بشكل حاد مع القيم التي تدعي (واشنطن) أنها تتمسك بها".​​​​​​​

وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة، إذ استخدمته لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضد مشروع قرار بالمجلس قدمته البرازيل، ويطالب بهدنة إنسانية في القطاع.

وحصل القرار حينها على 12 صوتاً مؤيداً، مقابل صوت واحد رافض، وامتناع روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت.

والجمعة، طالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وكرر مطالبته جميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وبخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع "الرهائن"، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الجمعة، 17 ألفاً و700 شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 48 ألفاً و780 جريحاً، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.