روى عدد من الفلسطينيين لم يصدقوا أنهم لا يزالون على قيد الحياة، تفاصيل مروعة بعد مرور 4 أيام عصيبة عاشوها في قبضة الجيش الإسرائيلي الذي اعتقلهم من منازلهم في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وعانى الفلسطينيون الذين نجوا من موت محقق جراء ما وصفوه بـ"حالة التعذيب والحرمان والترهيب المستمر" وبعد وصولهم إلى منطقة جنوبي القطاع مصابين بجروح وكسور، بدت عليهم الصدمة والذهول جراء ما عاشوه.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات واسعة على جميع مناطق قطاع غزة جواً وبراً وبحراً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

إذلال وتعذيب وإطلاق نار عشوائي

قال أسامة عودة، أحد سكان حي الزيتون الناجين من قبضة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم عاشوا أياماً من الإذلال والتعذيب خلال فترة الاعتقال.

وأضاف: "حينما دخل الجيش إلى المنطقة التي كنا موجودين فيها، بدأ بإطلاق نار عشوائي صوب النوافذ، ثم شرع في تجريف الأراضي حتى وصل إلى مكان المنزل".

وأوضح أن قوات من الجيش عمدت إلى تفجير باب المنزل تمهيداً لاقتحامه رغم وجود أعداد من النازحين والساكنين داخله، من بينهم أطفال.

وبعد أن اقتحم المنزل بطريقة مرعبة، على حد وصفه، طلب من الرجال الخروج منه بشكل منفرد ومجردين من ملابسهم الخارجية.

وأكمل: "طلبوا منا الخروج بالملابس الداخلية فقط رغم برودة جو الشتاء، في حالة من الإذلال".

هنا بدأت فصول التعذيب، اقتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي الرجال الفلسطينيين الذين كان من بينهم فتية إلى أرض خالية تتصدرها المدفعيات الإسرائيلية والسواتر الترابية التي تحميها.

وقال عودة وهو يمسح على كفيه، اللذين انتفخا بشكل ملحوظ جراء تكبيله بمرابط حديدية: "كبلونا وشدوا وثاق التكبيل على المرفق، وطلبوا منا أن نجلس على ركبنا".

وأشار إلى تعرضهم لتعذيب كبير وشديد، بالركل والضرب على البطن والجسد، لافتاً كذلك إلى أن الجيش الإسرائيلي "قتل حتى الطيور التي في المنازل".

ولفت إلى أن الاحتلال وضعهم بعد ساعات داخل مخزن في أحد المنازل التي تحصن فيها فيما اقتاد عدداً من الشبان إلى مكان آخر.

دفن فلسطينيين أحياء

بعد مدة، اقتاد الجيش مجموعة تقدر بنحو 20 شاباً إلى أرض منخفضة مجاورة، وفق الفلسطيني عودة، الذي تابع حديثه: "بدأ الجيش برمي الشبان في الأرض المنخفضة، وبدأت الجرافة برمي الرمال عليهم حتى جرى دفنهم أحياء".

وأوضح أن أصوات صراخ كانت تصلهم من المكان، لكن بعد مرور خمس دقائق انقطع الصوت.

واستدرك: "أخرجهم الجيش بعد ذلك، لكن كانوا منهكين جداً ويعانون من كسور في الجسد".

فيما يصف الفتى أحمد أبو راس (14 عاماً) أحد الناجين من الاعتقال، إنهم عاشوا "أياماً عصيبة" في قبضة الجيش الإسرائيلي.

وقال إنهم تعرضوا لتعذيب خلال الأيام الأربعة التي قضوها "بلا ماء ولا طعام ولا السماح لهم بدخول المرفق العام".

كما تعرضت القوات للمعتقلين بـ"الشتائم والسباب المهين".

وفي آخر أيام الاعتقال، قدّم الجيش الإسرائيلي لهم شربة قليلة من المياه قال أبو راس إنها "لا تكفي لسد عطش عصفور".

كما اقتاد الجيش عدداً (غير محدد) من المعتقلين بواسطة شاحنة إلى منطقة جنوب مدينة غزة، فيما أغرقوهم بالمياه خلال رحلة الوصول وسط برودة الجو.

و"عمدت المركبة على السير بسرعة كبيرة من أجل ترهيب المعتقلين"، حسب أبو راس.

"شربة ماء من غطاء زجاجة"

من جانبه، قال الفتى يزيد العرقان إن الجيش قدم لهم المياه بـ"غطاء الزجاجة البلاستيكية فقط".

وأضاف: "تعرضنا للضرب والركل، كما كسر الجيش الزجاج على المعتقلين"، موضحاً أن "الجيش اقتادهم في اليوم الأول من الاعتقال إلى مخزن فيه أكياس أرز، وسكبوا الأرز على الأرض وجعلهم يمشون عليه حفاة".

وأفاد عدد من المعتقلين بصعوبة المشي على الأرز بما سبب لهم آلاماً كبيرة وجروحاً في الأقدام.

لم تختلف رواية الفلسطيني نمر أبو راس، الذي اعتقله الجيش من المنطقة نفسها، وقال إنهم قرروا الاستسلام ورفع الأعلام البيضاء لضمان سلامتهم حينما وصلت القوات الإسرائيلية إلى المكان.

وأضاف أبو راس: "فور خروجنا بالعلم الأبيض، وجّه الجيش مدفع الدبابة صوبنا، وهنا بدأنا الصراخ أن برفقتنا أطفالاً".

وبعد ذلك، بدأ الجيران بالخروج من منازلهم بالطريقة نفسها خوفاً من القتل أو قصف المنازل على رؤوسهم.

وتحت ترهيب الكلاب البوليسية، طلب الجيش الإسرائيلي من الرجال خلع ملابسهم والبقاء بالسراويل الداخلية فقط.

وتابع أبو راس: "بعد ذلك فرزونا، لم نفهم ما هو المعيار لكن كانوا يقولون لنا (أنت حماس)".

وأشار إلى أن قوات من الجيش كانت تسحل الرجال على الأرض والرمال والحديد "كأنهم يسحبون الدواب"، وفق توصيفه.

وفي ساعات الليل، وبعد خلود المعتقلين إلى النوم القسري هرباً من التعب يتعرضون لضرب من الجيش على الوجه أو ركل للجسد، وفق أبو راس.