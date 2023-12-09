هددت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، باستهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، إذا لم يدخل الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، وحذرت جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع المواني الإسرائيلية.

وهاجم الحوثيون عدة سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب واحتجزوها، كما أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة مسلحة على إسرائيل، رداً على الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ شهرين.

وقال متحدث عسكري باسم الحوثيين إن "جميع السفن المتجهة إلى المواني الإسرائيلية ممنوعة من الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب".

وأضاف المتحدث في بيان أن الجماعة "تعلن عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، وستصبح هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة".

وأضاف المتحدث أن هذا القرار يسري "من لحظة إعلان هذا البيان".

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر"، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، حسب المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع.

وتوعدت جماعة الحوثي، مراراً، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامناً مع فلسطين"، ودعت الدول إلى "سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة وحصاراً خانقاً على جميع أنحاء قطاع غزة، خلّفت 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً، وتسببت بدمار هائل بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.