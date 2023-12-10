يستمر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع المناطق في قطاع غزة، جوياً وبرياً وبحرياً، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 17 ألفاً و700 شهيد، و48 ألفاً و780 مصاباً، في حصيلة أعلنتها وزارة الصحةالفلسطينية في غزة الجمعة.

وفي اليوم الـ65 من العدوان الإسرائيلي، يستمر وصول مئات الجرحى والشهداء إلى المستشفيات التي باتت لا تعمل بسبب نقص الوقود وخروج معظمها عن الخدمة.

واستشهد 10 مواطنين أغلبهم من الأطفال وأصيب العشرات بجروح إضافة إلى عدد من المفقودين فجر الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الاسرائيلية منزلاً في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي إن 45 شهيداً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة منذ مساء أمس بسبب القصف الإسرائيلي.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع. كما جددت قوات الاحتلال قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية خلال الساعات الماضية. وذكرت الوزارة في مؤتمر صحفي للناطق باسمها، أشرف القدرة، أن عشرات المناشدات وصلتها من الأهالي في الأحياء السكنية والمدارس، بينها مدرسة "خليفة" في مشروع بيت لاهيا، شمال غزة، التي ارتكب جنود الاحتلال مجزرة فيها راح ضحيتها عشرات الشهداء والإصابات.

وأعلنت أن 210 شهداء و2300 إصابة وصلت إلى المستشفيات، خلال الساعات الماضية، وأكدت أن عدداً كبيراً من الشهداء والمفقودين ما زالوا تحت الأنقاض في ظل نقص المعدات واستهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

وفي محور شمالي القطاع تتصاعد تحذيرات بشكل واسع من خطر المجاعة والعطش الذي يهدد مئات آلاف الفلسطينيين هناك.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، إن "نصف مليون فلسطيني يتهددهم خطر المجاعة والعطش في القطاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي". وأضاف مهنا، أن "الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد كارثية مع تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء واستمرار انقطاع إمدادات الكهرباء عن القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي".

وأعلنت حماس فجر الأحد، في بيان أن "طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة جداً على مناطق في جنوب مدينة خان يونس"، متحدثة عن "حزام ناري بعشرات الغارات تستهدف الطريق بين خان يونس ورفح". وأضافت أن ذلك "يترافق مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بجنوب القطاع".

وأكدت إسرائيل السبت من جهتها عزمها على "تكثيف الضغط" في هجومها على حماس في غزة، غداة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

من جانبها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت، استشهاد 133 من موظفيها في غزة، معظمهم مع عائلاتهم، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

استهداف الكوادر الطبية والمشافي

قالت وزارة الصحة في غزة مساء السبت إن الجيش الإسرائيلي أصاب بنيران قناصته مدير عام الصيدلة أشرف أبو مهادي، خلال محاولته الوصول إلى مستودعات الأدوية بغرض توفير مستلزمات طبية لمستشفيات ومراكز صحية بالقطاع. وتابعت: "كان عناصر القناصة يعتلون مكاناً قريباً من المستودعات، حيث أطلقوا النار عليه بمجرد وصوله". واستهدف الجيش الإسرائيلي أيضاً "سيارة الإسعاف التي انطلقت لإجلائهم من المكان".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء السبت، استشهاد اثنين من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى "العودة" شمال قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقع إكس، إنها تشعر بالفزع إزاء الهجمات المستمرة على الخدمات الصحية في قطاع غزة. وأكدت أن مستشفى العودة يخضع للحصار منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأن اثنين من طاقمه الطبي قُتلا في أثناء عملهما.

وعبرت عن قلقها البالغ على سلامة المرضى وأفراد الطاقم الطبي وغيرهم من المتبقين في مستشفى العودة، وسلامة المرافق الطبية الأخرى وموظفيها والمرضى في جميع أنحاء غزة. وشددت المنظمة على أن الخدمات الصحية ليست هدفاً. وطالبت باحترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين والخدمات الصحية، داعية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، في بيان، إن "قناصة الاحتلال التي تحاصر مستشفى العودة، أقدمت خلال الساعات الماضية على قتل اثنين من الكوادر الصحية، وقتل وجرح عديد من النساء الحوامل عند وصولهن للمستشفى للولادة".

أمراض واستمرار للنزوح القصري

وتتزايد في شكل ملحوظ أمراض معدية مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والالتهابات الجلدية وسط الاكتظاظ وسوء الظروف الصحية في الملاجئ التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في جنوب القطاع.

وقالت أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط "أجبر زهاء مليون طفل على النزوح قسراً من منازلهم ويجري دفعهم أكثر فأكثر نحو الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة بلا ماء ولا طعام ولا حماية". وأضافت: "القيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة وعبره هي حكم آخَر بالموت على الأطفال".

وبعد ما يزيد قليلاً على شهرين من الحرب، أصبحت أحياء بكاملها في غزة حقولاً من الخراب، ودُمر أو تضرر أكثر من نصف المساكن وفق الأمم المتحدة.

ولجأ آلاف إلى مستشفى الشفاء الذي خرج عن الخدمة بعد أن أخلاه الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين، وأقام نازحون مئات الخيام الموقتة المصنوعة من القماش المغطى بالبلاستيك أو النايلون في الحدائق والباحات الداخلية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السبت إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح "كارثياً".