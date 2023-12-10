سياسة
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مقتل 5 جنود إسرائيليين في غزة يرفع الحصيلة إلى 425 منذ بدء الحرب
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده في غزة. كما أفادت مصادر صحفية بأن 5 جنود إسرائيليين أصيبوا بمعارك غزة نُقلوا إلى مستشفى بلينسون في تل أبيب، جراح 2 منهم بالغة الخطورة.
مقتل 5 جنود إسرائيليين في غزة يرفع الحصيلة إلى 425 منذ بدء الحرب
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده في قطاع غزة. / صورة: AA
10 ديسمبر 2023

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، في وقت مبكر الأحد، إن خمسة من جنوده قتلوا في الحرب على قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش المنشور على موقع إكس أن أربعة جنود قُتلوا في أثناء القتال في جنوب غزة فيما توفي الخامس متأثراً بجراحه بعد القتال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت مصادر صحفية، السبت، أن 5 جنود إسرائيليين أصيبوا بمعارك غزة نُقلوا إلى مستشفى بلينسون في تل أبيب، جراح 2 منهم بالغة الخطورة.

وفي وقت سابق السبت كشفت صحيفة عبرية أن ما يزيد على 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم أكثر من 2000 اعتُرف بهم رسمياً معاقين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "الأرقام التراكمية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول هي أرقام فلكية: أكثر من 5000 جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 2000 اعتُرف بهم رسمياً على أنهم معاقون في الجيش الإسرائيلي واستقبلتهم وزارة الدفاع".

وبناء على بيانات متفرقة للجيش الإسرائيلي، قُتل نحو 30 عسكرياً إسرائيلياً، خلال الأيام الخمسة الماضية، من إجمالي الـ425.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17487 شهيداً، و46480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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